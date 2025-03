Rádio MEC estreia nova programação na faixa infantojuvenil

A partir deste mês de março, a Rádio MEC estreia uma nova programação infantojuvenil com atrações inéditas na Rádio Animada. A faixa da MEC AM apresenta conteúdos de qualidade para a garotada aos domingos, das 8h às 10h, reprisando aos sábados, no mesmo horário, com janelas de 10 minutos de segunda-feira a sexta-feira, às 8h20.

As novidades começam neste domingo (2), com a estreia da temporada 2025 do Perguntar e Pensar, com um novo ator mirim, Theo Gonzales. Produzido pela Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro em parceria com a Rádio MEC, o programete está no ar desde 2008. No ano passado, recebeu o Prêmio do Público do Festival ComKids como melhor podcast infantojuvenil.

da Rádio Animada, apresentados em janelas de 10 minutos: Maritaca, na segunda-feira; Brasil, Canções e Regiões, na terça; Casa Bem-assombrada, na quarta; Quadros de literatura e divulgação científica, na quinta; e dicas culturais, na sexta.

Já no dia 16, a Rádio Animada estreia sua nova temporada, com a exibição dos novos programas na íntegra aos domingos, e reprises aos sábados. Entre os destaques estão Maritaca e Brasil, Canções e Regiões, que participaram do Prêmio Rádio MEC 2024. Compõem também a faixa o Casa Bem-assombrada, o Perguntar e Pensar e quadros de divulgação científica, literatura e dicas culturais.

Vencedor do Prêmio Rádio MEC 2024 como melhor programa para a infância, o Maritaca traz contação de histórias, dicas de livros e música em episódios de 25 minutos. Neste ano, a MEC AM veiculará 20 edições do programa, que também recebeu relevantes reconhecimentos da crítica especializada, como o Prêmio APCA de melhor produção em entretenimento em rádio em 2016.

O Brasil, Canções e Regiões é uma série de programas de aproximadamente 50 minutos, de conteúdo cultural bilíngue português/espanhol da Rádio Butiá Brasil, rádio web integrante do Movimento da Canção Infantil Latino Americana e Caribenha. Os episódios apresentam artistas de dez capitais brasileiras por meio de canções, histórias, receitas e informações acerca da sua geografia e aspectos socioculturais.

A produção radiofônica foi vencedora do concurso Ibermúsicas 2023 na linha de Ajudas ao Sector Musical em Modalidade Virtual.

Criado e produzido por Tim Rescala, o quadro Casa Bem-assombrada fez parte da primeira temporada, em 2011, do programa Blim-Blem-Blom, da Rádio MEC. A pequena radionovela, com episódios de cerca de 5 minutos, apresenta uma aventura vivida por três crianças que, atraídas por um canto misterioso, encontram uma casa que parece abandonada.

Em abril, a Rádio MEC FM estreia a nova temporada do Blim-Blem-Blom. Sucesso de público e crítica, o programa divulga a música de concerto, seus compositores e intérpretes com abordagem voltada ao público infantojuvenil.

