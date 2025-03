'Prático para cozinhar': processador de alimentos 3 em 1 está com 43% OFF

Se você quer mais praticidade na cozinha, e ainda incluir mais legumes e verduras nas refeições, o Guia de Compras UOL encontrou um processador que facilita o preparo dos alimentos ao fatiar, ralar e também cortar. Esse produto está com 43% de desconto, custando R$ 40 na Shopee.

De acordo com o fabricante, esse processador possui lâminas deslizantes em aço inoxidável, que são fáceis de limpar e seguras de usar. Confira as características desse produto e as opiniões de quem já usou:

O que diz o fabricante sobre o processador?

É 3 em 1: fatia, rala e corta os alimentos;

Possui lâminas de aço inoxidável, sendo duas para fatiar e duas para ralar;

Com manivela acoplável e ventosa para fixar o produto na bancada;

Fácil de limpar e montar;

Recomendado para uso doméstico no corte de legumes e verduras.

O que diz quem comprou?

O processador tem uma nota avaliativa média de 4,7 estrelas (máximo de cinco). Os consumidores elogiam o fato do produto ser prático e fácil de usar, além da qualidade do material.

Gostei bastante do produto, vai facilitar muito no dia a dia, chegou antes da data prevista para entrega. Recomendo. Irailton

Chegou antes do prazo e muito bem embalado. O produto contém instruções e manual. Vem com 3 tipos de lâminas, o material do produto é bom e resistente e muito fácil de usar. Super prático, ajuda demais! Gabriela Coutinho

Chegou um dia depois do prazo. Chegou em perfeito estado. O processador funciona perfeitamente, mas tem que ter cuidado com a manivela porque tem hora que fica pesado e se forçar pode quebrar, mas com cuidado dura bastante. Eliane da Silva

Vendedor excelente. O processador é de qualidade e tem um bom preço. Prático para cozinhar. Amei. Zaine Alves dos Santos

Pontos de atenção

Em contrapartida, outros consumidores relataram fragilidade e dificuldades ao utilizar o processador com alimentos mais densos. Confira os comentários avaliativos:

O produto é bom, porém a alavanca é frágil e não irá durar muito. Mas o processador corta perfeitamente. Gerson Brandão

Para cortar repolho e legumes molinhos é excelente, já para cenoura é péssimo. Juliana

Não é tão resistente em relação ao encaixe das lâminas enquanto corta legumes mais densos, como cenouras. Ele enrosca, fazendo a lâmina desencaixar e travar. Após algum uso, você acostuma e começa a colocar a verdura/legume mais próximo da borda externa e, assim, vai bem. Porém, o produto deveria funcionar em toda sua estrutura. Weslley Bastos

