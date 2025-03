Premiê britânico recebe Zelensky e libera R$ 13 bilhões para a Ucrânia

O Reino Unido e a Ucrânia firmaram um acordo de liberação de 2,26 bilhões de euros (cerca de R$ 13,5 bilhões) para apoiar as capacidades de defesa da Ucrânia. O anúncio foi feito após reunião entre o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o primeiro-ministro britânico Keir Starmer neste sábado (1).

O que aconteceu

Defesa ucraniana durante a guerra. O objetivo do auxílio bilionário é fortalecer as capacidades de defesa da Ucrânia. Segundo o ministro das Finanças britânico, os "fundos são garantidos pelos ativos russos congelados". Zelensky ainda visitará o rei Charles no domingo (2).

Today @SergiiMarchenk3 and I signed the UK-Ukraine Bilateral Agreement to deliver £2.26bn of new funding to Ukraine.



This will be repaid using profits from sanctioned Russian sovereign assets.



Action, not just words - Britain stands with Ukraine.



pic.twitter.com/3vaOXUoJ0Y -- Rachel Reeves (@RachelReevesMP) March 1, 2025

Starmer diz querer acabar com a guerra e declara 'apoio inabalável à Ucrânia'. A Ucrânia está em guerra contínua com a Rússia desde 2022. O confronto, no entanto, foi precedido pela invasão dos russos no território ucraniano da Crimeia em 2014. Após encontro Zelensky, Keir Starmer disse estar "determinado a encontrar um caminho que acabe com a guerra ilegal da Rússia" e garantir "uma paz justa e duradoura que assegure a soberania e a segurança futuras da Ucrânia".

Encontro ocorre após briga com Donald Trump. Zelensky pegou um voo direto dos Estados Unidos para a Grã-Bretanha depois de uma reunião tensa com o presidente dos Estados Unidos Donald Trump e seu vice JD Vence, na Casa Branca, nesta sexta-feira (28). Em uma reunião extraordinária no Salão Oval, Trump ameaçou retirar o apoio à Ucrânia.

Presidente Lula se manifestou sobre desentendimento no Salão Oval. "Acho que o Zelensky foi humilhado, acho que, na cabeça do Trump, o Zelensky merecia isso, acho que a União Europeia foi prejudicada", disse ao participar da posse do novo presidente do Uruguai, Yamandú Orsi.