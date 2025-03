Políticos russos de alto escalão apoiam Trump sobre o "suicídio na Casa Branca" de Zelenskiy

Por Andrew Osborn e Mark Trevelyan

(Reuters) - Políticos russos de alto escalão reagiram com alegria ao que consideram ser a humilhação de Volodymyr Zelenskiy na Casa Branca pelas mãos de Donald Trump, dizendo que o líder ucraniano teve o que merecia e que a ajuda militar dos EUA a Kiev deve agora ser cortada.

O confronto pode ser útil para Moscou, que está trabalhando para construir laços com a nova administração Trump, enquanto tenta desacreditar Zelenskiy e minar a legitimidade de alguém que eles acusam de querer continuar a guerra para permanecer no poder a qualquer custo, algo que Zelenskiy rejeita.

O comentarista de TV nacionalista linha-dura Vladimir Solovyov anunciou na sexta-feira um programa especial dedicado ao que ele chamou de "suicídio de Zelenskiy na Casa Branca".

O ex-presidente russo Dmitry Medvedev disse que Zelenskiy, que foi acusado por Trump e pelo vice-presidente JD Vance de ser desrespeitoso com os Estados Unidos, recebeu um "tapa forte".

"Um tapa brutal no Salão Oval", Medvedev, que é vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, postou no Telegram.

Ele disse que o líder ucraniano finalmente tinha sido informado da verdade na cara dele que, como ele disse, "o regime de Kiev está brincando com a Terceira Guerra Mundial". No entanto, isso não foi suficiente, disse Medvedev, afirmando que a ajuda militar à Ucrânia deve agora ser interrompida, algo que Moscou há muito tempo vem defendendo.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse que foi um milagre que Trump e Vance tenham se contido para não bater em Zelenskiy durante o confronto no Salão Oval.

Em uma declaração no sábado, Zakharova disse que Zelenskiy havia se comportado de forma grosseira durante o que ela disse ser um total fracasso político e diplomático para Kiev.

Ela sugeriu que era hora de a Europa, assim como Washington, perceber com quem estava lidando.

"A surra sóbria dada pelo presidente americano a Zelenskiy na Casa Branca, sem precedentes na história da política internacional e da diplomacia, também é uma prova da fraqueza política e da total degradação moral dos líderes europeus que continuam a defender o apoio ao líder louco, que perdeu o contato com a realidade", disse Zakharova.

A Rússia há muito tempo retrata Zelenskiy como um fantoche instável e obcecado dos EUA que foi usado pelo governo Biden anterior para tentar infligir uma derrota estratégica a Moscou "lutando até o último ucraniano".

Zelenskiy rejeitou essa caracterização, dizendo que está fazendo tudo o que pode para defender seu país da Rússia com a ajuda dos aliados da Ucrânia.

A rápida aproximação de Moscou com Washington durante o governo de Trump preocupou a Ucrânia e seus aliados europeus, que temem que Trump e o presidente Vladimir Putin possam fechar um acordo que os deixe à margem e prejudique sua segurança.

Putin tem dito repetidamente que Zelenskiy não é um líder legítimo porque seu mandato de cinco anos expirou no ano passado. A Ucrânia não pôde realizar eleições porque está sob lei marcial desde o início da guerra, em fevereiro de 2022.

O ex-conselheiro do Kremlin, Sergei Markov, disse que o confronto no Salão Oval provavelmente acelerará o fim da carreira política de Zelenskiy, que, segundo Zakharova, não é capaz de fechar um acordo de paz.

"A principal conclusão que todos tiraram do escândalo público de Zelenskiy e Trump é que Zelenskiy está completamente fora da linha e deve deixar a presidência o mais rápido possível", disse Markov.

Konstantin Kosachyov, vice-presidente da câmara alta do parlamento russo, disse que o encontro contundente mostrou a verdadeira face de Zelenskiy.

"Zelenskiy perdeu essa rodada com um barulho ensurdecedor. E ele terá que se arrastar de joelhos para a próxima", escreveu Kosachyov no Telegram.

(Reportagem da Reuters; Redação de Mark Trevelyan e Andrew Osborn; Edição de Daniel Wallis)