Policial usa armamento pesado para prender grupo na Radial Leste, em SP

Um policial foi filmado ontem com um armamento pesado durante uma abordagem a um grupo de suspeitos de invadir casas. A ação ocorreu na Ligação Leste/Oeste, no centro de São Paulo.

O que aconteceu

Policial é flagrado correndo em uma das faixas da Radial Leste com o armamento em mãos. Em um momento do vídeo, é possível ver o agente apontar e disparar. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o policial atuava contra seis integrantes de uma quadrilha especializada em invasões de residências.

Eles foram presos na Ligação Leste/Oeste, na região da Baixada do Glicério, no centro da capital, segundo a SSP. O grupo foi flagrado por agentes da 4ª Delegacia da Disccpat (Investigações sobre Roubo a Condomínio) quando deixavam um imóvel que tinham acabado de assaltar na rua Oswaldo Presciliano de Carvalho, região do Sumaré.

Um dos homens reagiu e foi atingido, segundo a SSP. A pasta informou que ele foi socorrido e levado ao Hospital Ipiranga. Os detidos foram autuados por furto qualificado, receptação, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo.

O suspeito ferido responde por porte ilegal de arma, informou a pasta. Eles permaneceram à disposição da Justiça. O grupo é suspeito de participar de outros seis furtos, em Perdizes, Alto de Pinheiros e Lapa, todos na zona oeste. As investigações prosseguem para identificar o restante do grupo, informou a SSP.

Uso de armamento pesado

Arma usada pelo policial parece ser um fuzil, segundo policiais ouvidos pelo UOL. De acordo com os agentes consultados pela reportagem, as regras para o uso de um fuzil são as mesmas para pistola, ou seja, é permitido quando existe uma ameaça letal ao policial no cenário.

Exceção é para armas de precisão, conhecidas como snippers, dizem agentes. O atirador de precisão tem protocolos para seguir antes de efetuar qualquer disparo.

Não é necessário que a ameaça seja efetivada para o policial fazer uso do armamento, segundo fonte consultada. As imagens e a descrição do ocorrência mostram o uso legítimo da força letal por parte dos policiais. A ameaça de força letal, dizem as fontes ligadas à Polícia Civil, é suficiente para justificar o disparo que neutralize a capacidade do agressor de usá-la.