Atlas: Tebet é ministra mais bem avaliada; três piores nomes são do centrão

Pesquisa da AtlasIntel e da CNN Brasil, divulgada hoje, aponta que Simone Tebet (MDB), do Planejamento, é a ministra com melhor avaliação no governo Lula (PT). Já os três piores são nomes indicados pelo centrão.

O que aconteceu

62% avaliaram como ótimo ou bom o trabalho de Tebet (MDB). A emedebista teve 4% de avaliação regular e 35% de ruim ou péssimo. Tebet foi seguida pelos ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo (PT), ambos com 54% de ótimo/bom.

Já os três com pior avaliação integram partidos que não são da base de Lula. Segundo a pesquisa, foram André Fufuca (PP), do Esporte, com 12% de ótimo/bom e 55% de ruim/péssimo. Em seguida vem Celso Sabino (União), do Turismo, com 12% de ótimo/bom e 49% de ruim/péssimo. Juscelino Filho (União), das Comunicações, registrou 15% de ótimo/bom e 70% de ruim/péssimo

Reforma ministerial enfrenta desconfiança. Para 45,6% dos entrevistados, a mudança no primeiro escalão de Lula não irá melhorar nada o desempenho do governo. Outros 25,8% acreditam que vai melhorar muito, 18,5% creem que vai melhorar um pouco e 10,2% não souberam responder.

A pesquisa ouviu 2.595 pessoas e foi feita pela internet. O levantamento, feito pela AtlasIntel para o programa GPS CNN, foi realizado entre os dias 24 e 27 de fevereiro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é 95%.

Taxa das blusinhas é medida mais impopular

A pesquisa também avaliou as principais decisões de Lula. O programa Farmácia Popular, citado pelo presidente em pronunciamento na semana passada foi considerado um acerto para 88% dos entrevistados, contra 5% que dizem ser um erro. Outras medidas bem avaliadas foram a isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil (81% de acerto e 10% de erro) e o programa Desenrola (73% de acerto e 13% de erro).

A decisão com pior avaliação foi o imposto para pequenas compras de sites do exterior. A medida, apelidada de "taxa das blusinhas", foi considerada um acerto para 28% dos participantes e um erro para 67%. Outras decisões impopulares foram o Emprega 347, que prevê cotas de emprego para ex-presidiários (33% de acerto e 50% de erro) e as críticas de Lula ao Banco Central (36% de acerto e 47% de erro).