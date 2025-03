Trump assina decreto que torna inglês língua oficial dos Estados Unidos

O presidente Donald Trump assinou hoje uma ordem que determina que o inglês seja considerado o idioma oficial dos Estados Unidos. "Estabelecer o inglês como língua oficial reforçará os valores nacionais compartilhados e criará uma sociedade mais coesa e eficiente", diz a ordem

O que aconteceu

Ordem executiva revoga norma de Clinton. O presidente Donald Trump assinou uma determinação que extingue a exigência de assistência linguística a pessoas que não falam inglês em órgãos governamentais e organizações financiadas pelo governo federal.

Nova diretriz incentiva aprendizado do inglês. O texto da ordem afirma que a adoção da língua nacional pelos imigrantes fortalece o senso de comunidade e amplia oportunidades econômicas para os recém-chegados.

Esforços legislativos anteriores fracassaram. Propostas para tornar o inglês a língua oficial dos Estados Unidos já foram apresentadas no Congresso diversas vezes, mas nunca avançaram.

Mas o inglês não era o idioma oficial dos EUA?

País nunca teve um idioma oficial em seus 250 anos. A linguagem nunca foi submetida a nenhuma legislação de nível federal nos EUA, especialmente porque os EUA se formaram primariamente com base na imigração.

Alguns estados já decretaram, individualmente, um idioma oficial. No entanto, segundo o site do governo dos EUA, cerca de 350 idiomas são falados em todo o território, desde línguas indígenas àquelas trazidas por migrantes durante séculos.

A América Britânica, que recebeu os colonos falantes de inglês, não é equivalente a todo o território do país hoje. Ela corresponde apenas aos estados pertencentes às chamadas "Treze Colônias" — New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nova York, Nova Jérsei, Pensilvânia, Delaware, Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia — às Flóridas, parte do Caribe e parte do que hoje é o Canadá.

Nem toda a América Britânica falava inglês, houve migração de colonos falantes de línguas como o alemão, o holandês e o espanhol. Escoceses e irlandeses trouxeram também suas vertentes do gaélico, por exemplo.

Apenas as Treze Colônias declararam sua independência em 1776. Ou seja, a maior parte do território americano que se conhece hoje foi comprado ou anexado de outras formas ao longo dos anos. É o caso da Louisiana, por exemplo, que se tornou americana em 1812, e fala não só o inglês como o francês, cajun e creole, além do espanhol.

Califórnia, Utah, Nevada, Arizona, Novo México, Texas e parte do Colorado eram parte da América Espanhola. Além disso, as regiões da Flórida e da Louisiana (considerada "Nova França") estiveram sob domínio espanhol durante parte de sua colonização e, por isso, o idioma sempre foi difundido neles.

O mesmo vale para outros estados do oeste americano, como Washington e Oregon. Estas regiões foram inicialmente exploradas pelos espanhóis sob o Tratado de Tordesilhas, até que foi assinada a Convenção de Nutka, que cedeu aos britânicos o direito de se fixar na costa do Pacífico. Logo, estes estados sempre tiveram falantes de ambos os idiomas.

Com informações de texto publicado em 20/02/2025.