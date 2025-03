Papa Francisco permanece estável e não teve nova crise respiratória, diz Vaticano

Por Crispian Balmer

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O Papa Francisco, que está no hospital há pouco mais de duas semanas lutando contra uma pneumonia dupla, está em uma condição estável e não teve mais crises respiratórias, disse o Vaticano no sábado.

O pontífice, de 88 anos, sofreu uma constrição de suas vias respiratórias na sexta-feira, semelhante a um ataque de asma, renovando as preocupações sobre seu bem-estar.

No entanto, em uma leitura mais otimista no sábado, o Vaticano disse que o papa não teve febre e não mostrou sinais de aumento na contagem de glóbulos brancos, acrescentando que seu fluxo sanguíneo e circulação permaneceram estáveis.

Uma contagem elevada de glóbulos brancos geralmente indica a presença de uma infecção ou inflamação ativa.

"A condição clínica do Santo Padre permaneceu estável", disse o Vaticano, acrescentando que o prognóstico ainda era cauteloso, o que significa que ele ainda não estava fora de perigo.

O Vaticano disse que, pelo segundo dia consecutivo, o papa precisou de ventilação mecânica não invasiva, alternando entre isso e "longos períodos de oxigenoterapia de alto fluxo".

O papa continuava a se alimentar e esteva sempre vigilante, segundo o comunicado.

Francisco foi internado no hospital Gemelli de Roma em 14 de fevereiro com graves problemas respiratórios que rapidamente degeneraram em pneumonia dupla - uma infecção grave em ambos os pulmões que pode inflamar e causar cicatrizes, dificultando a respiração.

Ele sofreu pela última vez o que o Vaticano descreveu como uma "crise respiratória prolongada semelhante à asma" em 22 de fevereiro, mas não houve nenhuma crise repetida até sexta-feira.

Francisco teve vários problemas de saúde nos últimos dois anos e é propenso a infecções pulmonares porque teve pleurisia quando jovem e teve parte de um pulmão removido.

O papa não tem sido visto em público desde que entrou no hospital, sua mais longa ausência desde o início de seu papado em março de 2013, e seus médicos não disseram quanto tempo seu tratamento pode durar.

Como esperado, o Vaticano disse que, pela terceira semana consecutiva, o papa não conduziria suas orações habituais de domingo com os peregrinos e que, mais uma vez, o texto da oração do Angelus seria publicado em vez de lido.

(Reportagem de Crispian Balmer; edição de Valentina Za, Barbara Lewis e Marguerita Choy)