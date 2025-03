Papa está estável, sem novos episódios de broncoespasmo, diz Vaticano

A Santa Sé divulgou na tarde deste sábado, 1, uma nova atualização sobre o estado de saúde do Papa Francisco, de 88 anos. Segundo comunicado, o pontífice está com o quadro estável, sem novos episódios de broncoespasmo, mas segue sob monitoramento.

O Vaticano informou ainda que ele continua se alimentando sozinho e realiza sessões regulares de fisioterapia respiratória.

O papa está sem febre e não apresenta leucocitose, condição caracterizada pelo aumento no número de glóbulos brancos, geralmente associada a infecções. Seus parâmetros hemodinâmicos seguem estáveis.

De acordo com o boletim, o papa alterna entre ventilação mecânica não invasiva e oxigenoterapia de alto fluxo - tipo de suporte respiratório que fornece oxigênio em um fluxo mais elevado, através de um cateter nasal -, com boa resposta à troca gasosa.

O Angelus deste domingo, 2 - a oração feita pelo papa - será divulgado em texto, como tem ocorrido devido à internação do Pontífice.

"Francisco está consciente e orientado. Durante a tarde, recebeu a Eucaristia e dedicou um tempo à oração", informou o Vaticano.

Evolução do quadro

14 de fevereiro - Internação

O papa Francisco, de 88 anos, foi internado no Hospital Gemelli, em Roma, com um quadro inicial de bronquite. Dias antes, já demonstrava dificuldades respiratórias e chegou a pedir que um assistente lesse seu discurso. O pontífice perdeu parte de um pulmão na juventude devido a uma infecção respiratória, fator que já tornava a situação mais preocupante.

17 de fevereiro - Infecção polimicrobiana

O Vaticano informou que o papa apresentava um "quadro clínico complexo", causado por uma infecção polimicrobiana. Isso significa que ele enfrentava uma infecção provocada por múltiplos agentes, como vírus e bactérias combinados.

18 de fevereiro - Pneumonia bilateral

No dia seguinte, Francisco foi diagnosticado com pneumonia bilateral, uma infecção que compromete ambos os pulmões. Esse tipo de pneumonia costuma ser mais grave do que a que atinge apenas um pulmão, especialmente no caso do pontífice, que já possui uma capacidade respiratória reduzida.

"Essa condição faz com que ele tenha uma capacidade respiratória menor, o que pode deixá-lo mais vulnerável a infecções respiratórias e complicações, especialmente com o avanço da idade", explicou Gabriel Santiago, coordenador nacional de Pneumologia da Rede D’Or ao Estadão.

22 de fevereiro - Crise respiratória e alterações no sangue

O papa teve uma crise respiratória asmática prolongada. Exames de sangue também indicaram trombocitopenia (queda no número de plaquetas) e anemia (redução na quantidade de glóbulos vermelhos), o que exigiu transfusões de sangue.

23 de fevereiro - Insuficiência renal leve

O pontífice apresentou sinais de insuficiência renal leve, mas sem outra crise respiratória como a do dia anterior. Ele continuou recebendo oxigênio por cateter nasal de alto fluxo, e seu estado de saúde seguiu "crítico", segundo o Vaticano. Para elevar os níveis de hemoglobina e melhorar a oxigenação dos tecidos, o Papa recebeu duas unidades de concentrado de hemácias.

28 de fevereiro - Agravamento do quadro respiratório

Na manhã desta sexta-feira, o Vaticano informou que o papa havia passado uma noite tranquila e que sua saúde estava "melhorando". No entanto, horas depois, um novo boletim confirmou um agravamento respiratório devido a uma crise de broncoespasmo, levando a um episódio de vômito com aspiração. Ele precisou de ventilação mecânica não invasiva e respondeu bem ao tratamento, de acordo com comunicado.