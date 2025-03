Palmeiras anuncia acerto com o atacante Vitor Roque

? SE Palmeiras (@Palmeiras) February 28, 2025

Um dos mais promissores centroavantes revelados pelo futebol brasileiro nos últimos tempos, o Tigrinho chegará a São Paulo nos próximos dias para iniciar os treinamentos sob o comando da comissão técnica de Abel Ferreira.

Vitor Roque acumula convocações para as seleções sub-20 e sub-23 do Brasil. Em 2023 ele foi chamado pela primeira vez para defender a seleção principal, participando do amistoso contra o Marrocos.

O atacante é o sexto reforço do Verdão para 2025. Antes dele chegaram os zagueiros Bruno Fuchs (Atlético-MG) e Micael (Houston Dynamo-EUA), o meio-campista Emiliano Martínez (Midtjylland-DIN) e os atacantes Paulinho (Atlético-MG) e Facundo Torres (Orlando City-EUA).