Orban, da Hungria, promove conversas diretas com a Rússia e se opõe à declaração da cúpula da UE

Por Andrew Gray

BRUXELAS (Reuters) - O primeiro-ministro da Hungria pediu que a União Europeia inicie discussões diretas com a Rússia sobre um cessar-fogo na Ucrânia e abandone os planos de uma declaração conjunta em uma cúpula extraordinária da UE na próxima semana, dizendo que as diferenças no bloco "não podem ser superadas".

Sob o comando do presidente Donald Trump, os Estados Unidos iniciaram conversas com a Rússia sobre o fim da guerra na Ucrânia, mas sem Kiev ou a UE na mesa, e Trump e o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy entraram em conflito em uma reunião na Casa Branca na sexta-feira.

Em uma carta ao presidente do Conselho Europeu, Antonio Costa, datada de sábado, relatada pela primeira vez pelo jornal alemão Welt e vista pela Reuters, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, disse sobre a UE que havia "diferenças estratégicas em nossa abordagem à Ucrânia que não podem ser superadas".

O Conselho Europeu não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

"Estou convencido de que a União Europeia - seguindo o exemplo dos Estados Unidos - deve entrar em discussões diretas com a Rússia sobre um cessar-fogo e uma paz sustentável na Ucrânia", disse Orban, um aliado de Trump, na carta.

Ele disse que essa abordagem não era conciliável com o projeto de conclusões para a cúpula da UE da próxima quinta-feira, que deve se concentrar em apoio adicional à Ucrânia, garantias de segurança europeias e como pagar pelas necessidades de defesa europeias.

"Portanto, proponho não tentar adotar conclusões por escrito sobre a Ucrânia", disse Orban, aludindo ao fato de que as decisões nas cúpulas da UE precisam ser tomadas por unanimidade.

Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia no início de 2022, Orban surgiu como um crítico das sanções da UE contra Moscou e do apoio financeiro e militar do bloco à Ucrânia.

De acordo com o último esboço de declaração preparado para a cúpula, os Estados membros deveriam confirmar que não pode haver negociações sobre a Ucrânia sem a Ucrânia e que qualquer acordo de paz para Kiev deve ser acompanhado por "garantias de segurança robustas e confiáveis" para o país.

A declaração também deve solicitar ajuda militar adicional.

O confronto de sexta-feira entre Trump e Zelenskiy se deu por causa das diferentes visões de como lidar com a guerra na Ucrânia, com Zelenskiy buscando fortes garantias de segurança de um governo que abraçou a diplomacia com o presidente russo Vladimir Putin.

Posteriormente, os líderes europeus fizeram fila para demonstrar solidariedade ao presidente da Ucrânia.

No domingo, os líderes europeus se reunirão em Londres para discutir um apoio de segurança para qualquer acordo de paz entre Moscou e Kiev.

(Reportagem adicional de Sabine Siebold e Krisztina Than, edição de Timothy Heritage)