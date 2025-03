Napoli arranca empate com a Inter em duelo pela liderança do Italiano

O Napoli, segundo colocado, arrancou um empate em 1 a 1 com a líder Inter de Milão neste sábado, pela 27ª rodada do Campeonato Italiano, em confronto direto na briga pelo título.

Com o resultado, a Inter mantém um ponto de vantagem na ponta da tabela. Os 'nerazzurri' abriram o placar no primeiro tempo em bela cobrança de falta de Federico Dimarco (22').

O time de Milão se manteve à frente durante grande parte do jogo, mas o Napoli, muito insistente no segundo tempo, conseguiu o empate já na reta final, com um gol do dinamarquês Philip Billing (87'), que precisou finalizar duas vezes para bater o goleiro Josep Martínez, substituto do lesionado Yann Sommer.

Mais cedo, a Atalanta (3ª) não aproveitou o a igualdade entre os líderes ao ficar em um decepcionante empate sem gols com o Unione Venezia (19º).

O jogo parecia muito propício para a 'Dea', contra um adversário que ocupa a vice-lanterna, e era uma grande oportunidade para assumir a liderança provisória antes do confronto entre Napoli e Inter.

Com o empate, a Atalanta fica com 55 pontos, contra 57 do Napoli e 58 da Inter. Já o Venezia soma 18, a cinco pontos do Parma (17º), primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

-- Jogos da 27ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Fiorentina - Lecce 1 - 0

- Sábado:

Atalanta - Unione Venezia 0 - 0

Napoli - Inter 1 - 1

(16h45) Udinese - Parma

- Domingo:

(08h30) Monza - Torino

(11h00) Genoa - Empoli

Bologna - Cagliari

(14h00) Roma - Como

(16h45) Milan - Lazio

- Segunda-feira:

(16h45) Juventus - Hellas Verona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 58 27 17 7 3 60 25 35

2. Napoli 57 27 17 6 4 43 22 21

3. Atalanta 55 27 16 7 4 59 26 33

4. Juventus 49 26 12 13 1 43 21 22

5. Lazio 47 26 14 5 7 47 34 13

6. Fiorentina 45 27 13 6 8 42 28 14

7. Bologna 44 26 11 11 4 40 32 8

8. Milan 41 26 11 8 7 38 28 10

9. Roma 40 26 11 7 8 40 29 11

10. Udinese 36 26 10 6 10 33 37 -4

11. Torino 31 26 7 10 9 29 32 -3

12. Genoa 30 26 7 9 10 24 34 -10

13. Como 28 26 7 7 12 32 41 -9

14. Hellas Verona 26 26 8 2 16 27 54 -27

15. Cagliari 25 26 6 7 13 26 40 -14

16. Lecce 25 27 6 7 14 18 43 -25

17. Parma 23 26 5 8 13 32 45 -13

18. Empoli 21 26 4 9 13 22 43 -21

19. Unione Venezia 18 27 3 9 15 22 41 -19

20. Monza 14 26 2 8 16 21 43 -22

