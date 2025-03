Míssil russo fere duas pessoas, atinge infraestrutura portuária e navio em Odesa, na Ucrânia, segundo o governador

(Reuters) - Um míssil russo atingiu instalações portuárias na cidade de Odesa, no sul da Ucrânia, no sábado, ferindo dois trabalhadores portuários e danificando a infraestrutura e um navio, disse o governador regional Oleh Kiper.

Kiper, escrevendo no aplicativo de mensagens Telegram, disse que o ataque danificou uma embarcação com bandeira panamenha pertencente a uma empresa europeia. Ele disse que as equipes de emergência estavam no local e que os médicos estavam tratando os dois homens feridos.

As instalações dos três portos do Mar Negro ao redor da cidade têm sido alvos frequentes da Rússia na guerra de três anos que coloca Moscou contra Kiev.

(Reportagem de Ron Popeski, edição de Franklin Paul)