Ministério das Relações Exteriores da Rússia diz que a viagem de Zelenskiy aos EUA foi um fracasso

MOSCOU (Reuters) - O Ministério das Relações Exteriores da Rússia avaliou que a viagem do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy a Washington, na sexta-feira, foi um fracasso político e diplomático e que ele está obcecado em continuar travando uma guerra.

Zelenskiy e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entraram em conflito em uma reunião na Casa Branca na sexta-feira, levando os laços entre Kiev e os Estados Unidos - seu principal apoiador militar - a seu pior nível desde o início da guerra.

"A visita (...) a Washington em 28 de fevereiro é um completo fracasso político e diplomático do regime de Kiev", disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, em uma declaração escrita publicada no sábado no site do ministério.

Ela descreveu o comportamento de Zelenskiy na Casa Branca como "escandalosamente grosseiro" e disse que o presidente ucraniano era "um cínico descarado" cujo principal objetivo era manter o poder.

"Para isso, ele destruiu a oposição, construiu um estado totalitário e enviou impiedosamente milhões de cidadãos para a morte", disse Zakharova.

Kiev já havia rejeitado tais acusações.

A Rússia, que enviou dezenas de milhares de tropas para a Ucrânia em fevereiro de 2022, reagiu com alegria ao confronto de sexta-feira na Casa Branca.

O ex-presidente Dmitry Medvedev disse que Zelenskiy havia recebido uma "bofetada sólida" na reunião, durante a qual Trump e o vice-presidente JD Vance acusaram o líder ucraniano de ser desrespeitoso com os EUA.

Zelenskiy viu a reunião como uma chance de convencer os EUA a não ficarem do lado do presidente russo Vladimir Putin e desafiou abertamente Trump sobre sua abordagem mais suave em relação ao líder russo.

(Reportagem da Reuters; edição de Daren Butler e Timothy Heritage)