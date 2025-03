Militantes curdos do PKK declaram cessar-fogo imediato

(Reuters) - O grupo militante proscrito Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) declarou um cessar-fogo imediato no sábado, segundo uma agência de notícias próxima ao grupo, atendendo ao pedido de desarmamento do líder preso Abdullah Ocalan, em um passo importante para acabar com uma insurgência de 40 anos.

Na quinta-feira, Ocalan pediu que o PKK depusesse as armas e se dissolvesse, uma medida que foi apoiada pelo governo do presidente Tayyip Erdogan e pelo partido de oposição pró-curdo DEM.

O cessar-fogo poderá ter implicações abrangentes para a região se conseguir encerrar um conflito que matou mais de 40.000 pessoas desde que o PKK - agora baseado nas montanhas do norte do Iraque - lançou sua insurgência armada em 1984.

Isso também poderia dar a Erdogan um impulso interno e uma oportunidade histórica de levar paz e desenvolvimento ao sudeste da Turquia, onde o conflito matou milhares de pessoas e prejudicou gravemente a economia.

O grupo disse esperar que Ancara conceda a Ocalan, mantido em isolamento quase total desde 1999, mais liberdade para que ele possa liderar um processo de desarmamento, acrescentando que as condições políticas e democráticas necessárias devem ser estabelecidas para que ele seja bem-sucedido.

"Nós, como PKK, concordamos plenamente com o conteúdo da convocação e afirmamos que, de nossa parte, atenderemos às necessidades da convocação e a implementaremos", disse o grupo em um comunicado, de acordo com a agência de notícias Firat.

"Além disso, questões como a deposição de armas que estão sendo colocadas em prática só podem ser realizadas sob a liderança prática do líder Apo", disse o grupo, usando seu apelido para Ocalan, acrescentando que interromperia todas as hostilidades imediatamente, a menos que fosse atacado.

O PKK, designado como um grupo terrorista pela Turquia e seus aliados ocidentais, disse que estava pronto para convocar um congresso, conforme solicitado por Ocalan, mas que as condições de segurança necessárias deveriam ser estabelecidas para que ele pudesse "dirigir e comandar pessoalmente" o congresso.

Falando em um evento de quebra de jejum com famílias de mártires em Istambul, no primeiro dia do mês sagrado muçulmano do Ramadã, no sábado, Erdogan disse que a Turquia retomará as operações contra o PKK se o processo de desarmamento for paralisado, e assegurou às famílias que o processo não prejudicaria o combate ao terrorismo.

"Se as promessas feitas forem constantemente interrompidas, se houver uma tentativa de recorrer a truques, lavando os olhos, mudando os nomes e fazendo o que bem entenderem, não podemos ser culpados pelo que acontecer", disse ele.

"Se necessário, manteremos nossas operações - que ainda continuam - sem deixar pedra sobre pedra e sem deixar cabeças sobre os ombros, até que todo e qualquer terrorista seja eliminado", acrescentou, dizendo que Ancara também acabaria com as ameaças transfronteiriças.

Anteriormente, o vice-presidente Cevdet Yilmaz disse no X que a dissolução do PKK "sem qualquer negociação" daria início a uma nova era.

Os esforços anteriores para acabar com a insurgência, realizados nos anos de 2009-11 e 2013-15, fracassaram e resultaram no aumento da violência.

EXIGÊNCIAS DO PKK SOBRE OCALAN

O partido DEM instou o governo na sexta-feira a tomar medidas para a democratização, dizendo à Reuters que sua resposta era fundamental.

Para que o processo avance, o PKK disse que Ocalan deve receber "liberdade física, conseguir condições de vida e trabalho, estabelecer relações com quem quiser, inclusive amigos, sem obstáculos".

Não está claro se Ancara abordará essas questões. O ministro da Justiça, Yilmaz Tunc, disse à emissora CNN Turk na sexta-feira que nenhuma anistia, prisão domiciliar ou outras opções estavam sendo discutidas e que não havia negociações.

Analistas afirmaram que Erdogan, que fez repetidos esforços no passado para acabar com o conflito, está concentrado nos dividendos políticos internos que a paz poderia trazer, já que ele pretende estender seu governo de duas décadas para além de 2028, quando seu mandato expira.

O fim da insurgência eliminaria um ponto de conflito constante no norte do Iraque, controlado pelos curdos e rico em petróleo, ao mesmo tempo em que facilitaria os esforços do novo governo da Síria para exercer maior influência sobre as áreas do norte da Síria controladas pelas forças curdas.

O apelo de Ocalan, motivado por uma proposta surpresa em outubro de um aliado ultranacionalista de Erdogan, foi bem recebido pelos Estados Unidos, pela União Europeia e por outros aliados ocidentais, bem como pelos vizinhos da Turquia, o Iraque e o Irã.

A Turquia tentou tirar proveito dos desenvolvimentos geopolíticos regionais após a queda de Bashar al-Assad, da Síria, depois de 11 anos de guerra civil, na qual Ancara apoiou os rebeldes que buscavam sua derrubada.

O novo governo islâmico em Damasco estabeleceu bons laços com a Turquia, que continua a apoiar os combatentes árabes sírios em um conflito contra as forças lideradas pelos curdos no norte da Síria.

Desde a queda de Assad, a Turquia tem exigido repetidamente que as Forças Democráticas da Síria (SDF), aliadas dos EUA, e a milícia YPG se desarmem, alertando para uma ação militar em caso contrário. No entanto, as SDF disseram que, embora o apelo de Ocalan fosse positivo, ele não se aplicava a elas.

