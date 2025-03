Maior incêndio desde 1992 no Japão desabriga milhares e deixa um morto

Do UOL*, em São Paulo

Japão tem sofrido com vários incêndios florestais simultâneos no país. Milhares de pessoas foram evacuadas e, até o momento, há o registro de uma morte.

O que aconteceu

Incêndios começaram na última quarta-feira e bombeiros continuam trabalhando neste sábado para conter fogo.

Chamas afetaram 80 prédios residenciais e obrigou milhares de moradores a deixarem suas casas. Região mais atingida foi no entorno da cidade de Ofunato, no nordeste do país.

Até o momento, há o registro de uma morte. A pessoa foi encontrada pela polícia após incêndios que afetaram prédios residenciais em Ofunato.

Maior área afetada por incêndio desde 1992. Segundo a agência japonesa de gestão de incêndios, 1.200 hectares já foram arrasados pelas chamadas - em 1992, houve um incêndio que atingiu 1.030 hectares em Hokaido.

Vista área de prédios em chamas após incêndio florestal que se espalhou em Ofunato, no Japão Imagem: Kyodo via Reuters

1700 bombeiros foram mobilizados em todo o país para controlar as chamas que continuam ativas. Há ainda dois outros incêndios ativos no Japão, além desse grande em Ofunato, nas cidades de Yamanashi e Iwate.

A causa do incêndio ainda é desconhecida. Durante 2023, o ano mais quente do Japão, houve 1.300 incêndios, e a maioria concentrada entre fevereiro e abril, quando o ar seca e os ventos aumentam, segundo o jornal britânico The Guardian.

*Com informações da AFP e The Guardian