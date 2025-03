Macron diz estar pronto para debater dissuasão nuclear para a Europa

PARIS (Reuters) - O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que está pronto para começar a debater uma dissuasão nuclear para a Europa, sugerindo que a França pode ajudar a proteger outros países da União Europeia contra as ameaças de segurança vindas da Rússia.

Líderes europeus vão se encontrar em Londres no domingo, para debater um plano de paz para a Ucrânia. Eles participarão de um encontro da União Europeia na quinta-feira.

O bloco está tendo de lidar com a vontade do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de apostar na diplomacia com a Rússia, e também as implicações da discussão acalorada entre o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, e o próprio Trump, em plena Casa Branca, na sexta-feira.

Macron disse à emissora portuguesa RTP, em entrevista que ele postou na plataforma X neste sábado, que a Europa quer “maior autonomia” de Defesa e dissuasão nuclear, então que seus líderes deveriam começar a conversar sobre isso.

“Estou disponível para abrir esse debate, se ele ajudar a construir uma força europeia”, afirmou. “Sempre houve uma dimensão europeia nos vitais interesses da França em sua doutrina nuclear”.

A líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, foi veloz em responder aos comentários de Macron.

“A dissuasão nuclear francesa deve permanecer como uma dissuasão nuclear francesa”, afirmou ela ao visitar a Feira Agrícola de Paris, neste sábado. “Ela não deve ser compartilhada, nem tampouco delegada.”

O ministro da Defesa da França, Sebastien Lecornu, reiterou a posição de Macron de que os interesses vitais da França incluem uma “dimensão europeia”, mas que está sob controle exclusivo do chefe de Estado francês.

“Nossa dissuasão é francesa e vai permanecer assim: do desenho à produção de nossas armas, à implementação por decisão do presidente da República”, disse ele no X. “Ela protege os interesses vitais da França, que apenas o chefe de Estado pode definir.”

(Reportagem de Dominique Vidalon)