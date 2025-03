Macron, da França, fala com Zelenskiy, Starmer e Trump

PARIS (Reuters) - O presidente da França, Emmanuel Macron, conversou com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy e com o presidente dos EUA, Donald Trump, no sábado, bem como com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, o presidente do Conselho Europeu, Antonio Costa, e o chefe da OTAN, Mark Rutte, informou a Presidência francesa.

As discussões foram parte dos preparativos para uma reunião de líderes europeus no domingo em Londres, bem como uma cúpula especial da União Europeia em 6 de março, disse. Trump e Zelenskiy entraram em conflito em uma reunião na Casa Branca na sexta-feira.

