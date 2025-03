Lula diz que Zelensky foi humilhado e que cena com Trump foi 'grotesca'

O presidente Lula afirmou hoje que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi humilhado pelo presidente americano, Donald Trump, durante visita à Casa Branca realizada ontem e classificou as cena protagonizada pelos dois líderes políticos de 'grotesca'.

O que aconteceu

Lula falou sobre episódio durante sua visita ao Uruguai. Petista comentou o bate-boca no Salão Oval entre Trump e Zelensky ontem. As declarações foram dadas em entrevista antes da cerimônia de posse do novo presidente do país, Yamandú Ursi, em Montevidéu.

Eu acho que a diplomacia, desde que o planeta Terra foi criado, desde que a diplomacia foi criada, não se via uma cena tão grotesca, tão desrespeitosa como a que aconteceu no Salão Oval da Casa Branca.

Lula, em entrevista a jornalistas no Uruguai

Humilhação e 'alerta' a Europa

Antes da posse no Uruguai, Lula se reuniu com presidente da Alemanha. Brasileiro se encontrou com Frank Steinmeier e afirmou à imprensa ter conversado com ele sobre o episódio ocorrido ontem e sobre o que ele acha que vai ser o papel da Europa após o conflito entre Rússia e Ucrânia.

Para Lula, Europa pode acabar sendo responsabilizada pelo 'desastre' que vem ocorrendo na Ucrânia. Presidente, porém, evitou responsabilizar algum país e disse que a culpa da situação trágica da guerra é de "gente que não quer discutir paz", sem deixar claro a quem estava se referindo

Eu sinceramente acho que uma parcela da sociedade vive do desrespeito dos outros, e não é possível a gente falar em democracia se não há respeito a outro ser humano. Acho que o Zelensky foi humilhado, acho que, na cabeça do Trump, o Zelensky merecia isso, acho que a União Europeia foi prejudicada com o discurso do Zelensky. E eu disse ao presidente da Alemanha que é bem possível que a Europa fique responsável pela reconstrução da Ucrânia, fique responsável pela manutenção da Otan

E é bem possível que a Europa seja responsabilizada pelo desastre que está acontecendo, quando na verdade não é um problema de nenhum país, é um problema de irresponsabilidade de gente que não quer discutir a paz e que prefere discutir guerra

Lula, em entrevista a jornalistas no Uruguai

Bate-boca

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o vice-presidente, JD Vance, trocaram farpas e bateram boca ao vivo em um encontro na Casa Branca ontem.

Trump pressionou Zelensky a aceitar um acordo para encerrar a guerra da Ucrânia, iniciada em 2022. Mas Zelensky desafiou abertamente Trump por sua abordagem mais branda em relação ao presidente russo, Vladimir Putin.

O encontro tinha como objetivo selar um acordo de minerais raros e discutir o apoio americano à Ucrânia. Reunião, porém, transformou-se em um confronto público incomum transmitido ao vivo. Trump e o vice-presidente JD Vance repreenderam Zelensky pelo que consideraram de falta de gratidão e insistiram em um acordo de paz com a Rússia nos termos ditados pelos americanos.