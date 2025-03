Lula participa de posse de presidente do Uruguai e encontra Mujica

O presidente Lula participou hoje da cerimônia de posse do presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, e sua vice Carolina Corti, em Montevidéu. É a primeira viagem internacional do petista desde que ele realizou uma cirurgia na cabeça, em dezembro do ano passado.

O que aconteceu

Presidente viajou ontem para o Uruguai. Lula foi o último presidente a chegar no evento, já depois que Yamandu Orsí havia chegado e a cerimônia estava prestes a começar. Petista deve voltar para a Brasília hoje mesmo, em um voo previsto para deixar o Uruguai às 15h40.

Sem Janja. A primeira-dama, Janja da Silva, não acompanhou o presidente na viagem. A comitiva do presidente brasileiro foi composta pelos ministros Mauro Vieira (Itamaraty), Gleisi Hoffmann (Secretaria de Relações Institucionais), Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), Alexandre Silveira (Minas e Energia), além do assessor especial Celso Amorim.

Essa é a primeira viagem internacional de Lula desde a internação para cirurgia em dezembro. Montevidéu foi também o último local de fora do país que o presidente visitou, antes de ser transferido às pressas para São Paulo em razão de uma hemorragia intracraniana decorrente de uma queda.

É muito importante o Uruguai ter um novo presidente da República, uma pessoa que acredita sistematicamente no fortalecimento da América do Sul, no fortalecimento da Unasul. Eu penso que o Yamandú vai ter um grande governo. O Uruguai vai ter uma grande presença a nível internacional

Lula, presidente do Brasil em entrevista à TV uruguaia

Novo aliado

Eleito ano passado, Orsi é o mais novo aliado do governo Lula na América Latina. Político eleito por frente de centro-esquerda é herdeiro político de Pepe Mujica e chegou a visitar o petista no fim do ano passador após a eleição. Expectativa é de que Brasil ganhe mais força no Mercosul com posse de Orsi.

Novo presidente uruguaio governará até 2030. Professor de história substitui Luis Lacalle Pou, de centro-direita. Apesar das diferenças ideológicas, Lula também se deu bem com o ex-presidente de centro-direita. Luis Alberto Lacalle Pou apoiou o candidato que Orsi derrotou, mas manteve boas relações com o Brasil durante os dois anos de mandatos concomitantes.

Encontro com Mujica

Mais um encontro com ex-presidente Mujica. Após a cerimônia de posse, Lula se encontrará com o ex-presidente uruguaio, que em janeiro deste ano disse que não aguentaria mais o tratamento contra o câncer. "Estou condenado", disse Mujica. Ex-presidente uruguaio também participa da cerimônia de posse hoje. O encontro acontecerá no Palácio onde acontece a cerimônia de posse.

Conversa rápida por respeito. Em declaração a jornalistas, antes da posse, Lula falou sobre o encontro. "Eu vou conversar pouco, porque eu tenho que respeitar o estado de saúde do Mujica. Eu na verdade vou dar um grande abraço no Mujica". O presidente Lula disse ainda que tem "profundo amor" pelo ex-presidente. "O Mujica é um companheiro que eu carrego no fundo do coração".

Lula esteve com Mujica em dezembro. Na última passagem pelo país, Lula foi até a casa de Mujica, a quem chamou de "companheiro". "De todos os presidentes que eu conheci, é a pessoa mais extraordinária", afirmou Lula. Mujica comandou o Uruguai entre 2010 e 2015.

Reuniões bilaterais

Encontro com candidata equatoriana. Antes da posse, Lula se encontrou nesta manhã com a candidata de esquerda à presidência do Equador, Luisa González.

Tratamos do contexto político na América do Sul. Expressamos nossa concordância na importância do fortalecimento da democracia e da justiça social no continente. Desejo que as eleições no segundo turno no Equador transcorram de forma pacífica e dentro da normalidade, e que a vontade do povo equatoriano prevaleça.

Presidente Lula, em nota

Bilateral com presidente da Alemanha. O presidente brasileiro também se reuniu com o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier.

Discutimos a importância dos países da América Latina e da União Europeia atuarem em defesa da democracia e do multilateralismo. A Alemanha é um parceiro essencial do Brasil na promoção do acordo Mercosul - União Europeia, no esforço de combate à mudança do clima e em prol do sucesso da COP30.

Presidente Lula, em nota

Posses no exterior

Esta é ainda a terceira posse a que Lula vai neste mandato. No ano passado, viajou em agosto ao Paraguai para a posse de Santiago Peña e, em outubro, para a de Claudia Sheinbaum, no México.

Na viagem ao México que o avião presidencial quebrou. Lula e a comitiva de ministros ficaram sobrevoando a Cidade do México por quatro horas até gastar o combustível para que pudessem pousar de novo. Segundo a FAB (Força Aérea Brasileira), a aeronave já foi consertada e está em solo brasileiro.

Presidente deverá ir ao Japão e ao Vietnã no final de março. O motivo das viagens —as primeiras de longa duração desde a cirurgia— ainda não foi divulgado. Em outubro, além do México, Lula esteve nos EUA