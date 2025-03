Justiça com as próprias mãos termina em morte no RS; veja o que diz a lei

Um homem que sequestrou e abusou de uma criança no Rio Grande do Sul foi espancado até a morte esta semana por populares. Especialistas ouvidos pelo UOL explicam que o linchamento pode ser considerado crime em diversas situações.

O que aconteceu

Um homem de 61 anos foi morto por dezenas de moradores em Tramandaí (RS), após ser acusado de sequestrar e abusar de uma menina de 9 anos. Ele teria atraído a criança com um picolé e a mantido presa dentro de um alçapão em uma loja de bebidas. Ao ser descoberto, populares se reuniram e o lincharam antes da chegada da polícia. O episódio, filmado e compartilhado nas redes sociais, reacendeu o debate sobre justiça com as próprias mãos e suas implicações legais.

Segundo um levantamento da Rede de Observatórios da Segurança, o Brasil registrou um linchamento a cada dois dias em 2024, um aumento de 64% em relação ao ano anterior. As informações são da TV Cultura. Mas, afinal, quem participa de um linchamento pode ser punido? O que a lei diz sobre esses casos?

Embora não haja um crime específico para linchamento no Código Penal, os participantes podem responder por diversos delitos, explica o advogado criminalista Bruno Sader. Entre eles estão:

Lesão corporal (art. 129 do Código Penal): pode variar de pena leve (três meses a um ano) até casos mais graves (dois a oito anos), dependendo das consequências para a vítima.

Incitação ao crime (art. 286): quem incita publicamente um linchamento pode ser punido com detenção de três a seis meses.

Apologia ao crime (art. 287): quem filma e compartilha imagens enaltecendo o ato criminoso pode ser enquadrado nesse crime, cuja punição é de três a seis meses de detenção.

Associação criminosa (art. 288): se três ou mais pessoas se organizam para cometer linchamentos, podem ser punidas mesmo que o crime não tenha sido concretizado. A pena é de um a três anos de reclusão.

Exercício arbitrário das próprias razões (art. 345): fazer justiça pelas próprias mãos é crime, ainda que a motivação seja legítima. Se o crime for cometido sem violência, a pena é detenção de 15 dias a 1 mês, ou multa.

A criminalista Vanessa Avellar Fernandez acrescenta que, dependendo do contexto, os linchadores podem ser enquadrados na Lei de Tortura (Lei nº 9.455/1997), cuja pena varia de 2 a 8 anos, podendo ser aumentada caso a vítima seja uma criança, idoso ou pessoa com deficiência.

Se for constatado que o crime ocorreu com motivo fútil, meio cruel ou impossibilidade de defesa da vítima, os envolvidos podem responder por homicídio qualificado (art. 121, §2º do Código Penal), cuja pena varia de 12 a 30 anos de reclusão. Vanessa destaca que a pena pode ser agravada quando, como quando acontece em linchamentos, onde a pessoa está imobilizada e é atacada por um grande número de agressores. Nesses casos, a violência extrema pode levar a uma condenação mais severa, refletindo a gravidade da prática.

Por que linchamento não é um crime específico?

O Brasil não prevê responsabilização coletiva em crimes, explica o advogado Arthur Richardisson, conselheiro do CNPCP (Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária). Isso significa que, para cada participante de um linchamento ser punido, sua conduta precisa ser individualmente comprovada.

O advogado Rafael Paiva, especialista em direito penal, destaca que, em alguns casos, os envolvidos podem até receber diminuição de pena, se for entendido que agiram "sob forte clamor social". No entanto, crimes cometidos com extrema brutalidade podem levar a penas maiores.

Fernandez aponta outro motivo para a ausência de um crime específico de linchamento no Código Penal: a falta de prioridade política. "Há projetos de lei sobre o tema, mas muitos acabam engavetados por falta de interesse de determinados grupos. O debate, porém, está se tornando mais urgente".

Filmagem e compartilhamento podem dar cadeia?

Gravar um linchamento não é crime por si só, mas pode ser punido se houver intenção de exaltar a violência. "Se a divulgação for feita para enaltecer o crime, configura apologia ao crime", explica Sader. Já Richardisson reforça que, dependendo do contexto e da intenção ao divulgar as imagens, pode-se configurar também incitação ao crime.

Além disso, se a filmagem ocorrer ao vivo e houver possibilidade de auxiliar a vítima, pode haver enquadramento por omissão de socorro. Na esfera civil, a família da vítima pode processar os responsáveis pela gravação e divulgação das imagens por danos morais e materiais.

Por que os linchamentos estão aumentando?

A sensação de impunidade é apontada como o principal fator para o crescimento dessa prática. "O sistema de justiça criminal está desacreditado. Muitas vezes, criminosos perigosos são soltos rapidamente, e isso revolta a população", afirma Paiva.

Para Richardisson, o aumento dos linchamentos representa "a transformação do sentimento de vingança da população em ação direta, levando a sociedade a retroceder à justiça com as próprias mãos". Ele também ressalta o impacto das redes sociais: "O sensacionalismo midiático e o compartilhamento desenfreado de vídeos ampliam essa indignação popular, transformando a violência em um espetáculo incentivado por muitos".

Fernandez sugere que o caminho para reduzir a impunidade não é mais violência, mas sim mudanças legislativas. "As pessoas deveriam pressionar os representantes políticos para que as leis sejam endurecidas e o sistema se torne mais eficiente, em vez de cometer novos crimes ao tentar fazer justiça com as próprias mãos".

Quais são as dificuldades para punir linchadores?

A principal barreira para a punição dos envolvidos é a identificação dos autores. "Geralmente há um pacto de silêncio. A população não denuncia porque sente que o ato foi justo", diz Paiva.

Richardisson reforça que a individualização das condutas é essencial para a punição acontecer. "A polícia precisa identificar exatamente o que cada pessoa fez. Quem só estava assistindo não pode ser punido, e isso dificulta muito a responsabilização criminal".

Fernandez acrescenta que, sem imagens claras e testemunhos, a investigação se torna ainda mais difícil. "É preciso um trabalho policial muito minucioso para conseguir provas suficientes que levem à condenação dos envolvidos".