Kit com três blusas cropped caneladas faz sucesso por R$ 50; veja opiniões

Um cropped pode ser a peça coringa que falta no guarda-roupa, principalmente nos dias quentes, para compor um look confortável no calorão. Pensando nisso, o Guia de Compras UOL separou um kit com três blusas estilo cropped em malha canelada, que faz sucesso entre os consumidores pela elasticidade do tecido e versatilidade na hora de combinar com outras peças.

Os modelos são de gola alta e não possuem mangas, além de ter um ótimo caimento no corpo, segundo o fabricante. Conheça mais informações sobre o kit, o que diz quem comprou e os pontos de atenção:

O que diz o fabricante sobre o kit?

Possui três blusas cropped em malha canelada;

Tecido composto de poliéster e elastano;

Peças com gola alta e sem mangas;

Promete elasticidade e qualidade;

Com brilho acetinado e caimento ideal no corpo;

Disponível em diferentes quantidades, cores e tamanhos (M a G3), que variam de preço.

O que diz quem usou?

Mais de 11 mil consumidores avaliaram o kit, resultando em uma nota média de 4,7 estrelas (máximo de cinco). Para quem comprou, as peças se destacam pela elasticidade e qualidade do tecido, além do tamanho e resistência.

O material remete ao canelado. Tem bastante elasticidade. O preto e o vermelho não ficam transparentes, mas o branco é um pouco transparente. Sobre o tamanho, o tecido estica muito. Eu não queria ele colado ao corpo, por isso, peguei o G. Se você quiser ele mais curto e mais justo, pode pegar um tamanho menor. Adrianne Morais

Super recomendo muito lindas e o material maravilhoso tô apaixonada, chegou antes do prazo. Sol Moura

Eu amei. Comprei de uma outra loja o mesmo estilo de blusa e ficou curta, mas essa aqui não. Tamanho perfeito para o meu objetivo que é usar com saias. Com certeza vou comprar de outras cores porque acho essas blusinhas um coringa dentro do guarda roupas. Dá para usar com tudo e em qualquer ocasião. Zab

Simplesmente, amei. O tecido é um pouco mais fino do que imaginei, mas, ao mesmo tempo, é resistente. Chegou antes do prazo previsto e bem embalado. Alves

Pontos de atenção

Há também consumidores que reclamam do tamanho, transparência, além de mangas justas nas blusas.

O tecido não é o mais confortável de todos, mas pelo preço não posso esperar muito. Sou magra e sempre uso o tamanho P, mas pedi no tamanho M e ainda sinto que ficou apertado. A parte de passar a cabeça é bem pequena. Peçam um ou dois tamanhos a mais do que vocês vestem. A parte da gola não gostei muito, mas posso dobrar para ficar menor ou colocar por dentro para não aparecer. Marina

Comprei e queria testar para saber se era feito de um material bom. Confesso que vai ser bom para quando o tempo estiver mais quente, porém achei as mangas muito justas e acaba ficando apertada. Mari Domingues

Eu uso 36 ou P e acabei pedindo no tamanho M, mas ainda ficou apertado. A gola e os braços são muito justos e deixam o caimento estranho, mas dá para usar. Silvia

