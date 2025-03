Homem é preso por tentar invadir STF; polícia achou bomba com suspeito

Do UOL, em Brasília

Um homem foi preso ontem, em Brasília, por ter tentado invadir a sede do Supremo Tribunal Federal.

O que aconteceu

A Polícia Civil do DF prendeu um homem que pulou a cerca e tentou entrar no prédio do tribunal. O suspeito, que não teve o nome revelado, foi abordado em casa e resistiu à busca. Segundo apurou o UOL, ele chegou a tentar agredir os agentes até ser detido.

Preso tinha materiais perigosos em casa. Ao cumprir o mandado de prisão, emitido pelo TJ-DFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios), os policiais encontraram uma bomba caseira e materiais contrários ao STF.

Caso é o terceiro do tipo em menos de 4 meses. Em 13 novembro, Francisco Wanderley Luiz, conhecido como Tiü França, morreu após detonar explosivos na Praça dos Três Poderes. Já em 29 de dezembro, Lucas Ribeiro Leitão foi preso no interior da Bahia, pegando carona em um caminhão a caminho de Brasília, por suspeita de planejar ataques na capital federal.