Homem é morto ao tentar assaltar carro da Casa Militar em SP, diz governo

Um homem foi morto na noite de ontem, após tentar assaltar um carro com quatro policiais da Casa Militar, no bairro da Vila Nova Conceição, na zona sul da capital paulista, segundo a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).

O que aconteceu

Jovem de 22 anos estava armado e de moto durante tentativa de assalto, segundo a SSP. O homem foi baleado por um dos PMs que estavam no veículo. Em nota, a secretaria divulgou que "o suspeito foi levado para a UPA [Unidade de Pronto Atendimento] de Santo Amaro, mas não resistiu".

Rua Brás Cardoso com a Domingos Leme, na Vila Nova Conceição, zona Sul de São Paulo, onde homem foi morto por PMs após suposta tentativa de assalto Imagem: Reprodução / Google Street View

SSP não informou identidade do jovem morto e dos policiais envolvidos no caso. A pasta divulgou apenas que a suposta arma usada pelo suspeito e sua moto, "que tinha placa adulterada", foram apreendidas.

Casa Militar tem como atribuição garantir "segurança e atendimento funcional" de governador e autoridades estaduais de alto escalão. Vinculado ao gabinete do governador, o órgão atua no policiamento do entorno da sede do Poder Executivo Estadual e dos Palácios do Governo e do Fundo Social de Solidariedade Estadual de São Paulo, entre outras funções de segurança comunitária.

SSP informou que "nenhuma autoridade estadual estava no veículo no momento da ocorrência". Questionada se os militares integravam a escolta do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) ou do vice-governador Felicio Ramuth (PSD), um assessor da pasta informou não ter a informação.

O próprio vice-governador também foi procurado pelo UOL, mas ainda não retornou. O texto será atualizado no caso de futuras confirmações e manifestações das autoridades envolvidas.