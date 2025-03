Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de março de 2025

Diferentemente da maioria dos anos, março de 2025 já começa em clima de folia. As celebrações do Carnaval 2025 seguem nesta semana com festas tradicionais em diversas cidades do país. Tanto que a segunda-feira (3), terça-feira (4) e a manhã de quarta-feira (5) são dias de ponto facultativo. No ano passado, o História Hoje contou um pouco das origens da data:

Já na próxima semana, temos a celebração do Dia Internacional da Mulher em 8 de março. A data, oficializada pela ONU em 1975, homenageia as lutas históricas por igualdade de gênero e pelos direitos das mulheres. Em 2023, foi tema de um especial de cinco matérias da Radioagência Nacional. Já em 2015, o Repórter Brasil falou sobre o assunto:

No dia 20, às 6h01, ocorre o Equinócio de Primavera (no Hemisfério Norte) e de Outono (no Hemisfério Sul). Esse evento astronômico, no qual o dia e a noite têm durações iguais e estão igualmente iluminados, marca o início do outono no Brasil. O fenômeno foi abordado no quadro Ciência no Rádio (do Rádio Sociedade) em 2023:

Inezita e Elis

Duas figuras marcantes também têm datas lembradas neste mês de março de 2025. No dia 4, celebra-se o nascimento de Inezita Barroso, um dos maiores ícones da música e cultura caipira no Brasil. Além de cantora, foi folclorista, atriz e apresentadora do programa Viola, Minha Viola (da TV Cultura) por mais de 30 anos. No dia 8, sua morte completa 10 anos. Ela foi homenageada pelo Repórter Brasil em 2019:

Outro ícone da música brasileira também é lembrado neste mês. Em 17 de março, completam-se 80 anos do nascimento de Elis Regina, uma das maiores cantoras do Brasil. Em 2017, a TV Brasil reprisou um especial de 1988 (da antiga TVE do Rio de Janeiro) chamado Elis Vive, que contou a biografia da artista:

Rio, pandemia e Ditadura

Março também traz datas importantes para a cidade do Rio de Janeiro. No dia 1º, a fundação da capital fluminense completa 460 anos. Capital do país até 1960, o Rio de Janeiro foi fundado em 1565 pelo português Estácio de Sá como um posto militar estratégico de Portugal no Brasil. Toda essa trajetória foi contada pelo Na Trilha da História em 2018:

No dia 11 de março, completam-se cinco anos da declaração da pandemia de Sars-CoV-2 pela OMS. Foi nessa data que a organização também batizou a doença, até então chamada de "novo coronavírus", como Covid-19. No dia seguinte, 12 de março, o Brasil registrou oficialmente a primeira morte pela doença. Os anúncios foram registrados em matérias da Agência Brasil:

OMS declara pandemia

Primeira morte por Covid-19 no Brasil

Para fechar as principais datas do mês, temos os 40 anos do fim oficial da Ditadura Militar no Brasil. Com a posse de José Sarney, em 15 de março de 1985, encerrou-se o período iniciado com o Golpe de 1964. O tema foi abordado pelo Repórter Brasil em 2015:

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia do mês de março de 2025