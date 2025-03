Gaza: Israel tem interesse em prorrogar primeira fase do acordo de trégua, afirma especialista

O grupo palestino Hamas afirmou neste sábado (1º) que está disposto a avançar com "as etapas restantes" do acordo de cessar-fogo com Israel em Gaza, mas rejeita categoricamente a "presença de forças estrangeiras" no território palestino. Nos últimos dias, o governo israelense reforçou a sua determinação em manter tropas israelenses em Gaza, em uma área que faz fronteira com o Egito, mesmo após a conclusão de um possível cessar-fogo permanente.

Em entrevista à RFI, David Khalfa, especialista em Oriente Médio da Fundação Jean-Jaurès e autor do livro "Israel-Palestina: Ano Zero", fala da tentação de prorrogar o acordo inicial. "Vemos bem que, do lado de Israel, a tentação de prolongar a primeira fase está se confirmando. O que deseja o gabinete israelense é prorrogar a sua forma de operação, que consiste na troca de reféns por prisioneiros palestinos, simplesmente porque os objetivos estratégicos dos dois beligerantes, Hamas e o Estado de Israel, são totalmente contraditórios", explica.

"Do lado do Hamas, há uma vontade clara de ter um cessar-fogo permanente, o objetivo do Hamas é não somente sobreviver, mas se reagrupar e se reconstituir e, a longo termo, voltar a dominar em Gaza", analisa Khalfa. "Contrariamente, o objetivo de Israel é a neutralização do Hamas, com uma mudança de governo e a imposição de uma derrota estratégica", continua o especialista. "Visões tão diferentes que o cenário mais provável, a curto prazo, é uma prolongação da primeira fase do cessar-fogo, ao menos até o fim da festa de Ramadã", acredita.

Neste sábado, o grupo Hamas deixou claro sua posição. "Rejeitamos categoricamente a tentativa de impor qualquer projeto ou forma de administração não palestina ou a presença de qualquer força estrangeira no território da Faixa de Gaza", escreveu o movimento islâmico em uma mensagem endereçada à cúpula da Liga Árabe, que será realizada na terça-feira (4), no Cairo.

O movimento afirma a sua "vontade de concluir as etapas restantes do acordo de trégua, que deve levar a um cessar-fogo completo e permanente, à retirada completa das forças de ocupação da Faixa de Gaza, à reconstrução e ao levantamento do cerco".

Moradores de Gaza temem volta dos confrontos

Para a população de Gaza, esta segunda fase é vital. Desde que o cessar-fogo entrou em vigor, em janeiro, a ajuda humanitária conseguiu entrar no território, onde os palestinos temem uma retomada da guerra, explica Jean-Raphaêl Poitou, da ONG humanitária Ação Contra a Fome. Ele destaca que enquanto uma segunda fase do acordo não começa, há um risco de novas violências, aumentando a pressão psicológica sobre os moradores do enclave palestino, que podem voltar a viver sob fogo cruzado. "A comunidade internacional tem todo o interesse em manter esse cessar fogo para diminuir a pressão sobre a população, diminuir o risco de fome, ao qual pudemos diminuir graças ao cessar-fogo", afirma.

Concluído após meses de esforços de mediação do Catar, com o apoio do Egito e dos Estados Unidos, o acordo de trégua entre Israel e Hamas entrou em vigor no dia 19 de janeiro, após mais de 15 meses de uma guerra desencadeada pelo ataque do Hamas, em 7 de outubro de 2023, ao território israelense.

Na primeira fase do acordo, o Hamas libertou 25 reféns e devolveu os corpos de outros oito a Israel, em troca da libertação de centenas de prisioneiros palestinos de instalações israelenses.

Esta primeira etapa termina neste sábado, sem que o Hamas e Israel tenham chegado a qualquer acordo sobre os próximos passos do processo.

Vídeo de reféns: Israel "não se intimidará"

Neste sábado, Israel disse que "não será intimidado pela propaganda do Hamas", afirmou o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, depois que o movimento palestino divulgou um novo vídeo de reféns israelenses em Gaza.

As imagens mostram três pessoas com os rostos descobertos, duas das quais parecem ser reféns libertados em fevereiro. Um terceiro pede em hebraico que o governo israelense o liberte. No final do vídeo, uma mensagem alerta que "somente um acordo de cessar-fogo os trará de volta com vida".

O Hamas se recusa a negociar qualquer coisa que não seja a implementação da segunda fase do acordo, que deve garantir o fim definitivo da guerra e a retirada israelense de Gaza, além da libertação dos cerca de 60 reféns que ainda estão em cativeiro.

Israel, por sua vez, quer a libertação de mais reféns como parte de uma prorrogação da primeira fase. Além disso, o Estado judeu exige que Gaza seja completamente desmilitarizada e o Hamas eliminado. O movimento islâmico radical, que assumiu o poder no território em 2007, insiste em permanecer lá.

O governo de Benjamin Netanyahu defende o direito de retomar as hostilidades a qualquer momento para destruir o Hamas, caso o grupo não entregue suas armas.

Uma fonte próxima às discussões disse à AFP que Israel enviou uma proposta por meio dos mediadores para estender a primeira fase, a fim de realizar, semanalmente, novas trocas de reféns por prisioneiros palestinos.

Nenhuma delegação do Hamas está no Cairo com mandato de negociação, mas os esforços continuam, acrescentou essa fonte próxima às discussões, sem dar mais detalhes.

O ataque de 7 de outubro resultou na morte de 1.218 pessoas do lado israelense, a maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.

Em retaliação, Israel lançou uma grande ofensiva em Gaza que deixou pelo menos 48.388 mortos, a maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde do Hamas, considerados confiáveis pela ONU, e destruiu ou danificou a maioria dos edifícios.

Quase todas as 2,4 milhões de pessoas que vivem no pequeno território sitiado foram deslocadas e estão vivendo em condições terríveis.

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, alertou neste sábado que o retorno às hostilidades na Faixa de Gaza seria "catastrófico". "Um cessar-fogo permanente e a libertação de todos os reféns são essenciais para evitar a escalada e consequências devastadoras para os civis", concluiu.

(Com RFI e AFP)