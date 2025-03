Funcionários federais dos EUA recebem segunda onda de e-mails exigindo detalhes de seu trabalho

Por Valerie Volcovici e Alexandra Alper

WASHINGTON (Reuters) - O governo Trump enviou uma segunda rodada de e-mails na noite de sexta-feira exigindo que todos os funcionários federais resumissem seu trabalho na última semana, depois que a primeira tentativa fracassou em meio a uma onda de diretrizes confusas.

Os e-mails do braço de recursos humanos do governo, o US Office of Personnel Management, foram enviados a várias agências, segundo confirmou a Reuters, e pediram aos funcionários que listassem cinco coisas que realizaram durante a semana.

A medida marca um esforço renovado do bilionário Elon Musk e de sua equipe do Departamento de Eficiência Governamental para avaliar o desempenho dos funcionários do governo, já que o governo pretende fazer demissões em massa para reduzir drasticamente a área federal.

"O presidente deixou claro que isso é obrigatório para o poder executivo", escreveu Musk no X. "Qualquer pessoa que trabalhe com assuntos confidenciais ou outros assuntos sensíveis ainda é obrigada a responder se receber o e-mail, mas pode simplesmente responder que seu trabalho é sensível."

Musk tentou uma abordagem semelhante na semana passada, juntamente com uma ameaça de que os funcionários que não estivessem em conformidade poderiam ser demitidos, mas foi impedido quando alguns órgãos, como os departamentos de Estado e de Justiça, disseram a seus funcionários que seguissem a cadeia de comando.

Por fim, o OPM informou às agências que a resposta aos e-mails era voluntária.

Mas Musk, com o apoio do presidente Donald Trump, continuou a pressionar para obter os e-mails como um meio, segundo ele, de responsabilizar os funcionários. Os dois homens sugeriram que alguns funcionários federais na folha de pagamento não existem.

A segunda rodada de e-mails não inclui nenhuma ameaça de retaliação por não conformidade, mas diz que os funcionários devem enviar respostas no início de cada semana de trabalho.

O secretário de Defesa, Pete Hegseth, orientou os funcionários do Pentágono a cumprirem a determinação, de acordo com relatos da mídia, mas o Departamento de Estado disse novamente a seus funcionários que aguardassem, de acordo com uma diretriz vista pela Reuters.

O procurador interino dos EUA para o Distrito de Columbia, Ed Martin, também disse aos funcionários de seu escritório para obedecerem, de acordo com uma mensagem vista pela Reuters.

A Reuters conseguiu confirmar que os e-mails também foram enviados a funcionários do Internal Revenue Service, da National Oceanic and Atmospheric Administration e do National Institutes for Health. Todas essas agências foram alvo de demissões pelo DOGE.

Na semana passada, a equipe de Musk instruiu as agências de todo o governo a apresentarem planos até 13 de março para uma "redução significativa" de pessoal em toda a força de trabalho federal.

Cerca de 100.000 trabalhadores já aceitaram a compra ou foram demitidos depois que o DOGE foi enviado por Trump para reduzir a equipe e os gastos federais. No total, há cerca de 2,3 milhões de funcionários federais.

As demissões ocorreram de forma tão aleatória que alguns órgãos, como a Food and Drug Administration, foram obrigados a chamar de volta funcionários importantes para garantir a segurança pública.

Mais recentemente, o governo Trump desligou uma equipe de funcionários públicos com experiência em tecnologia que ajudaram a criar o serviço gratuito de declaração de impostos do IRS e reformularam sites em todo o governo.

Em um e-mail enviado durante a noite para funcionários da Administração de Serviços Gerais dos EUA (GSA) e visto pela Reuters, o Diretor de Serviços de Transformação Tecnológica da GSA, Thomas Shedd, disse que a equipe - conhecida como 18F - havia sido identificada como "não crítica"

Formada no final do governo Barack Obama, a unidade atuou como uma consultoria interna de tecnologia dentro do governo, eliminando duplicações e desperdícios, simplificando processos burocráticos e tornando os sites voltados para o público mais fáceis de usar.

As dúvidas sobre o papel de Musk e do DOGE estão no centro de várias ações judiciais que buscam impedi-los de acessar sistemas governamentais e dados confidenciais. Os processos alegam que Musk e o DOGE estão violando a Constituição ao exercerem o tipo de poder vasto que só vem de agências criadas pelo Congresso dos EUA ou de nomeações feitas com confirmação pelo Senado dos EUA.

As ações de Musk também causaram alguma tensão e confusão entre os assessores de Trump na Casa Branca, embora se diga que o próprio Trump está totalmente de acordo com o esforço.

Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, não é um funcionário em nível de gabinete e não precisou ser confirmado pelo Senado dos EUA. O governo Trump tem sido evasivo quanto ao papel exato que ele desempenha no DOGE.

(Reportagem adicional de Humerya Pamuk, Tim Reid, Rafael Satter, Jasper Ward e Ned Parker. Redação de James Oliphant, Edição de Franklin Paul)