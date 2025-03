Estado clínico do Papa Francisco permanece estável, diz o Vaticano

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O Papa Francisco, que está no hospital há pouco mais de duas semanas lutando contra uma pneumonia dupla, está em uma condição estável e não teve mais crises respiratórias, disse o Vaticano no sábado.

Após dias de um otimismo cauteloso, o pontífice de 88 anos sofreu um revés na sexta-feira, passando por uma crise respiratória que renovou as preocupações sobre seu bem-estar.

