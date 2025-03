Empresário é preso suspeito de matar morador da rua e forjar própria morte

Um empresário de 38 anos, dono de uma empresa de energia solar, foi preso na manhã de ontem, em Navegantes (SC), suspeito de forjar o próprio homicídio duas vezes e matar um homem em situação de rua em uma das simulações. Outro homem, de 41 anos, também foi preso acusado de participação nos crimes, cometidos no município de São Cristóvão do Sul.

O que aconteceu

Empresário é acusado de forjar próprio desaparecimento e homicídio com ajuda de "comparsa". Identificado como Edilson Petter, ele também teria cortado parte do próprio dedo e arrancado dois de seus dentes ao forjar ser vítima de tortura por supostos sequestradores. O outro homem preso por suposto envolvimento no crime não teve a identidade revelada.

Uma das simulações envolveu a morte de um homem em situação de rua. Encontrado morto na caminhonete de Edilson, Vanderlei Weschenfelder, de 59 anos, também foi dado como desaparecido dias após familiares do empresário reportarem seu sumiço a autoridades locais. Em documento enviado ao UOL, a Polícia Civil detalhou a cronologia das investigações — do suposto desaparecimento do empresário à sua prisão preventiva (veja abaixo).

Passo a passo da investigação

Desaparecimento de empresário foi comunicado à Polícia Civil em 12 de fevereiro. Três dias depois, investigadores do caso localizaram a caminhonete de Edilson "totalmente queimada, com um corpo também totalmente carbonizado em seu interior", segundo afirmou em coletiva de imprensa um dos delegados do caso Fabiano Rizzatti Toniazzo, da DIC (Delegacia de Investigação Criminal) de Curitibanos (SC).

Inicialmente, investigações apontavam para o homicídio de Edilson por "acerto de contas", mas "começaram a rumar para outro lado", segundo Toniazzo. Isso porque, nos primeiros dias em que estaria desaparecido, o empresário foi visto por diferentes testemunhas que "comprovaram que ele andava livremente pela cidade acompanhado de um homem não identificado até aquele momento (...) sem demonstrar ser vítima de nenhum crime", segundo o delegado.

Já no início das investigações, surgiram informações de que E. [Edilson] estaria sendo demandado por ex-funcionários da Justiça do Trabalho e teria aplicado golpes em clientes de sua empresa, o que levaria ao caminho mais fácil de se imaginar: homicídio por vingança ou acerto de contas. Todavia, as investigações apontaram para outro norte, [quando] E. [Edilson] foi visto inúmeras vezes nos dias seguintes ao seu 'desaparecimento' circulando pela região. Trecho de documento da Polícia Civil enviado ao UOL

Suspeito também foi visto comprando combustíveis em estabelecimento à beira de uma estrada da região de São Cristóvão do Sul. Testemunhas afirmaram à Polícia Civil que, na ocasião, ele circulava com a camionete que seria queimada nos dias seguintes.

Após caminhonete ser encontrada queimada pela polícia, supostos sequestradores de Edilson fizeram contato com portais de notícias e familiares do empresário. Os investigadores suspeitam que os contatos foram armados após Edilson perceber que o corpo carbonizado no veículo passaria por exame de DNA e que a simulação de seu homicídio não funcionaria.

Vítima carbonizada era homem em situação de rua dado como desaparecido por familiares. Ainda segundo a Polícia Civil, as suspeitas de que o corpo não seria do empresário se confirmaram e os agentes da DIC passaram a procurar por desaparecidos na região. "Com isso, chegou-se à pessoa de Vanderlei Weschenfelder, (...) cujo desaparecimento foi comunicado por familiares no mesmo período, sendo visto pela última vez em São Cristóvão do Sul", informou o órgão.

Falsos sequestradores teriam enviado vídeos com cenas de suposta tortura contra Edilson. Nas gravações enviadas aos familiares do empresário, ele aparece tendo uma parte do dedo amputada e dois dentes arrancados.

Ao perceber que corpo só seria liberado após reconhecimento através de exame de DNA, supostos sequestradores fizeram contato com familiares de E.[Edilson] e com portais de notícias locais remetendo vídeos de uma suposta tortura praticada contra ele, culminando com a amputação de um pedaço de um dedo seu. Na mesma noite da divulgação dos vídeos, uma garrafa pet foi arremessada contra a residência da namorada de E. [Edilson] contendo o pedaço do dedo e dois dentes. Trecho de documento da Polícia Civil

Investigadores, então, localizaram unidade de saúde onde Edilson teria buscado atendimento para suturar dedo amputado. Conforme os os delegados do caso, ele foi novamente reconhecido por testemunhas na ocasião.

Depois, homem que acompanhava empresário foi identificado na investigação. O "comparsa" de Edilson, segundo a Polícia Civil, "já cumpriu pena por vários homicídios". Na sequência, as autoridades passaram a investigar o paradeiro de ambos.

Polícia Civil localizou suspeitos e cumpriu mandados de busca e apreensão. Os dois foram presos preventivamente em Navegantes, e encaminhados ao presídio regional de Lajes, também em Santa Catarina. Ainda segundo o órgão policial, ambos foram interrogados, mas se mantiveram calados.

Empresário já era investigado por estelionato. Segundo a delegada Roxane Fávero Pereira Venturi, que também acompanha o caso, ele é suspeito de ter aplicado golpes em fornecedores de sua empresa de placas de energia solar.

Motivação do crime e envolvimento de outras pessoas ainda são investigadas. Em coletiva de imprensa na noite de sexta, porém, a delegada afirmou que o que pode ter motivado o crime é a dívida que Edilson mantinha com credores, pelo receio de ser responsabilizado pelo estelionato, além de "possivelmente um seguro de vida".

Defesa dos suspeitos ainda não foi localizada pelo UOL. O texto será atualizado no caso de futuros posicionamentos dos advogados de ambos.