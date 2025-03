"Emilia Perez" supera polêmicas e vence em sete categorias do César francês

A dois dias da entrega do Oscar, a maior premiação do cinema em Hollywood, o filme "Emilia Perez" triunfou no prêmio francês César, entregue em Paris na noite desta sexta-feira (28). O longa de Jacques Audiard venceu em sete categorias, entre elas, Melhor Filme e Melhor Direção.

O filme superou a onda de polêmicas envolvendo comentários feitos no passado pela protagonista, a espanhola Karla Sofía Gascón. Os César têm um gosto de vingança para a comédia musical, filmada em estilo ópera, em espanhol, e com a participação das estrelas internacionais Zoé Saldaña e Selena Gomez - além de ter, no papel principal, uma atriz trans. Ela interpreta o papel-título em sua odisseia musical sobre a transição de gênero de um traficante de drogas mexicano.

"O prazer de me esconder, o terror de não ser descoberto. Obrigado por me encontrar", disse o diretor de 72 anos, parafraseando o psiquiatra britânico Donald Winnicott, após receber seu prêmio das mãos da diretora Justine Triet, que ganhou no ano passado por "Anatomia de uma Queda".

Elogiado no Festival de Cannes, onde suas atrizes receberam um prêmio coletivo de melhor atriz, o filme recebeu um recorde de 13 indicações ao Oscar para uma produção em outro idioma que não o inglês. Na sequência, entretanto, sofreu uma violenta campanha de descrédito, após o ressurgimento de antigos tuítes em tom racista e islamofóbico de Karla Sofía Gascón. A campanha negativa coloca em risco suas chances no Oscar.

Prêmio de Melhor Atriz

Karla Sofía Gascón, de quem Audiard acabou se distanciando, foi indicada ao César de melhor atriz, assim como Zoé Saldaña. As duas acompanharam juntas a entrega dos prêmios na sala de espetáculos Olympia, em Paris, mas não venceram.

As duas foram lembradas por Jacques Audiard. "Adorei trabalhar com você. Amo vocês ", disse o diretor, que se tornou um dos cineastas mais premiados da história dos César. O francês conquistou troféus por "Ferrugem e Osso", "The Sisters Brothers ", "Um Profeta" e "De Tanto Bater, Meu Coração Parou".

O prêmio de melhor interpretação feminina ficou com Hafsia Herzi, 38 anos, pelo papel como uma guarda de prisão no thriller "Borgo".

Sucessos de bilheteria saíram de mãos vazias

Os grandes sucessos populares do ano, "O Conde de Monte Cristo" e "L'Amour ouf", que tiveram mais de 14 milhões de ingressos na França, acabaram de mãos vazias. "Un p'tit truc en plus", de Artus (10,8 milhões de espectadores na França), indicado ao prêmio de melhor primeiro filme, também perdeu para "Vingt Dieux".

"Monte-Cristo" teve que se contentar com prêmios técnicos. Seu ator principal, Pierre Niney, foi superado por Karim Leklou, por seu papel como um homem frágil e pai adotivo em "Le Roman de Jim", de Arnaud e Jean-Marie Larrieu.

Karim Leklou homenageou "todos os caras legais, todos os caras que normalmente não precisam levantar um César". A noite era dedicada "à Ucrânia" e a presidente desta edição do César, Catherine Deneuve, usava um broche com as cores de Kiev no peito.

Com AFP