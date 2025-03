Departamento de Musk demite equipe de tecnologia que construiu website de preenchimento gratuito de declarações

Por Raphael Satter

WASHINGTON (Reuters) - O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descontinuou uma equipe de funcionários públicos especialistas em tecnologia e que ajudaram a construir o serviço gratuito de declaração de impostos da Receita Federal Interna (IRS) e reformularam sites em todo o governo, mostrou um e-mail enviado durante a noite para os servidores.

Em e-mail endereçado a funcionários da Administração de Serviços Gerais (GSA) dos EUA, ao qual a Reuters teve acesso, o diretor de Serviços de Transformação Tecnológica, Thomas Shedd, disse que o time — conhecido como 18F — foi classificado como "não crítico".

Uma fonte da GSA disse que cerca de 90 funcionários da 18F tiveram seus acessos imediatamente bloqueados nos dispositivos.

Lançada pela primeira vez em 2014, no governo do ex-presidente Barack Obama, a equipe 18F foi alocada na GSA e ajudou agências federais a melhorarem seus serviços digitais.

Ela foi encarregada de melhorar a acessibilidade do site federal, modernizar a tecnologia, aprimorar o acesso a dados e tornar a experiência de atendimento ao usuário mais amigável.

O bilionário Elon Musk, que lidera a equipe do Departamento de Eficiência Governamental do governo Trump, conhecido como Doge, respondeu a uma publicação no X que chamava o 18F de "escritório de computadores de extrema-esquerda do governo", dizendo que o grupo foi "deletado".

O site gratuito de impostos da IRS segue online.

O GSA não respondeu imediatamente a uma mensagem solicitando que comentasse sobre o tema.

(Reportagem de Raphael Satter; reportagem adicional de Valerie Volcovici)