Confronto entre Trump e Zelenskiy divide os republicanos dos EUA e diminui as perspectivas de ajuda

Por Patricia Zengerle

WASHINGTON (Reuters) - O confronto furioso na Casa Branca entre o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy e Donald Trump dividiu os colegas republicanos do presidente dos EUA e diminuiu as perspectivas de que o Congresso aprovará qualquer ajuda adicional para Kiev em sua guerra contra a Rússia.

Alguns republicanos que há muito tempo apoiavam a Ucrânia atacaram Zelenskiy após a troca de palavras de sexta-feira, na qual Trump e o vice-presidente JD Vance repreenderam o líder ucraniano perante a mídia mundial, acusando-o de desrespeito.

O senador Lindsey Graham pediu que Zelenskiy mudasse seu tom ou renunciasse, poucas horas depois de participar de uma reunião amigável entre Zelenskiy e uma dúzia de senadores.

"O que vi no Salão Oval foi desrespeitoso, e não sei se poderemos voltar a fazer negócios com Zelenskiy", disse Graham, um aliado próximo de Trump, aos repórteres ao deixar a Casa Branca após o confronto, que levou as relações com o mais importante aliado de guerra de Kiev a um novo patamar.

"Ou ele precisa renunciar e enviar alguém com quem possamos fazer negócios, ou precisa mudar", disse o senador da Carolina do Sul.

O senador Bill Hagerty, do Tennessee, que foi embaixador no Japão durante o primeiro mandato de Trump, postou no X: "Os Estados Unidos da América não serão mais considerados como garantidos."

Mas mesmo com a maioria dos republicanos apoiando Trump e Vance, alguns se juntaram aos democratas para defender a Ucrânia.

O representante de Nova York, Mike Lawler, em uma publicação no X, chamou a reunião no Salão Oval de "uma oportunidade perdida tanto para os Estados Unidos quanto para a Ucrânia - um acordo que, sem dúvida, resultaria em uma cooperação econômica e de segurança mais forte"

O deputado Don Bacon, um republicano moderado de Nebraska, deu seu apoio a Kiev.

"Um dia ruim para a política externa dos Estados Unidos. A Ucrânia quer independência, mercados livres e Estado de Direito. Ela quer fazer parte do Ocidente. A Rússia nos odeia e aos nossos valores ocidentais. Devemos deixar claro que defendemos a liberdade", disse ele em um comunicado.

Nenhum dos legisladores republicanos criticou Trump ou Vance.

ACORDO DE MINERAIS

Zelenskiy estava em Washington para assinar um acordo para desenvolver conjuntamente os ricos recursos naturais da Ucrânia com os Estados Unidos.

O líder ucraniano via a reunião com Trump e Vance como uma oportunidade de persuadir os EUA a não ficarem do lado do presidente russo Vladimir Putin em sua guerra com o vizinho menor de Moscou. Em vez disso, Zelenskiy foi orientado a se retirar e o acordo não foi assinado.

Os partidários de Kiev esperavam que o acordo ajudasse a obter mais apoio dos republicanos de Trump - que detêm uma pequena maioria no Senado e na Câmara dos Deputados - para ajuda futura.

O Congresso aprovou US$ 175 bilhões em assistência desde que Putin lançou sua invasão em grande escala há três anos, mas a última medida foi aprovada em abril, quando os democratas controlavam o Senado e o democrata Joe Biden estava na Casa Branca.

Mesmo assim, os republicanos do Congresso atrasaram o projeto de lei sob pressão do candidato Trump, que tem sido cético em relação a mais ajuda militar à Ucrânia, o que levou a atrasos na entrega de armas que colocaram as tropas ucranianas em desvantagem no campo de batalha.

Segundo analistas, se Trump, o líder do partido, estivesse envolvido no jogo e promovesse um acordo "muito grande" sobre minerais que ele havia negociado, provavelmente teria reunido o apoio republicano para a ajuda à Ucrânia.

Alguns republicanos que defenderam a ajuda à Ucrânia disseram que esperavam que as relações pudessem ser reconstruídas.

O deputado Michael McCaul, presidente emérito do Comitê de Assuntos Externos da Câmara, disse que ainda espera uma paz real e duradoura que garanta que a Ucrânia fique livre de novas agressões russas.

"Também peço ao presidente Zelensky que assine o acordo mineral imediatamente", postou o legislador do Texas no X. "Ele criará uma parceria econômica entre os Estados Unidos e a Ucrânia. É do interesse de ambos que esse acordo seja fechado."

(Reportagem de Patricia Zengerle; edição de Humeyra Pamuk e William Mallard)