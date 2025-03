Confira os blocos do carnaval 2025 do Rio de Janeiro neste sábado

Fundado em 1918, o tradicional bloco de carnaval Cordão da Bola Preta promete reunir milhões de foliões no centro da cidade do Rio de Janeiro neste sábado (1). Este ano, o Bola Preta celebra seu 106º desfile de carnaval. A concentração está prevista a partir das 7h, em frente ao Terminal Menezes Cortes, na Rua Primeiro de Março, com início do desfile às 9h.

Em 2013, o Cordão da Bola Preta chegou a reunir mais de dois milhões de pessoas na Avenida Rio Branco, também no Centro. Além do bloco centenário, são destaques neste sábado o Amigos da Onça, com concentração no calçadão da Praia do Flamengo, e o Multibloco, com início na Avenida Henrique Valadares.

Programação de blocos oficiais deste sábado (1º):

- A Banda do Largo da Segunda-Feira

Horário: 16h

Endereço: R. Conde de Bonfim, 25 - Tijuca

- Alta Pressão

Horário: 12h

Endereço: R. Cel. Agostinho, 161 - Campo Grande

- B.C. Ciganas Feiticeiras de Olaria

Horário: 17h

Endereço: Olaria, Rio de Janeiro

- B.C. Eles Que Digam

Horário: 16h

Endereço: R. Nabuco de Freitas - Santo Cristo

- Banda de Ipanema

Horário: 15h

Endereço: R. Gomes Carneiro, 55 - Ipanema

- Batuquebato

Horário: 15h

Endereço: Praça Tiradentes - Centro

- Blocão da Barra

Horário: 8h

Endereço: Praça São Perpétuo - Barra da Tijuca

- Bloco Amigos da Onça

Horário: 7h

Endereço: Calçadão da Praia do Flamengo, 3 - Flamengo

- Bloco Brasil

Horário: 12h

Endereço: Praça Alm. Júlio de Noronha - Leme

- Bloco Carnavalesco Amigos da Esquina

Horário: 16h

Endereço: R. Pernambuco, 874 - Casa 1 - Encantado

- Bloco Carnavalesco Amigos do Catete

Horário: 16h

Endereço: R. do Catete, 309 - Catete

- Bloco Carnavalesco Bambas do Curuzu

Horário: 16h

Endereço: R. Curuzu - São Cristóvão

- Bloco Carnavalesco Cachaceiros do Único

Horário: 18h

Endereço: R. Baronesa do Engenho Novo, 318 - Engenho Novo

- Bloco Carnavalesco Panela dos Batuqueiros

Horário: 16h

Endereço: R. Antenor de Carvalho, 349 - Bangu

- Bloco Carnavalesco Verde e Branco do Zumbi

Horário: 10h

Endereço: R. Peixoto de Carvalho - Zumbi

- Bloco Carnavalesco Vini Social da Abolição

Horário: 14h

Endereço: R. José dos Reis, 658 - Engenho de Dentro

- Bloco da Amizade

Horário: 19h

Endereço: Praia Recôncavo, 450 - Sepetiba

- Bloco da Terreirada

Horário: 12h

Endereço: Quinta da Boa Vista, Av. Pedro II - São Cristóvão

- Bloco do Barbas

Horário: 11h

Endereço: R. Gen. Polidoro, 156 - Botafogo

- Bloco do Beco do Rato

Horário: 10h

Endereço: R. Joaquim Silva, 11 - Lapa

- Bloco do Corso

Horário: 16h

Endereço: R. Pinheiro Freire, 40 - Paquetá

- Bloco do Quilombo da Glória

Horário: 15h

Endereço: R. Cândido Mendes, 320 - Glória

- Bloco do Serragens

Horário: 12h

Endereço: R. Adelaíde Alambari, 85 - Paquetá

- Bloco do Tamanco

Horário: 11h

Endereço: R. D, 19 - Padre Miguel

- Bloco do Tio Tonho

Horário: 15h

Endereço: R. Caungula, 217 - Jacarepaguá

- Bloco Esquenta de Padre Miguel

Horário: 17h

Endereço: R. Gen. Gomes de Castro, 168 - Padre Miguel

- Bloco do Flamorro

Horário: 13h

Endereço: Rua Barros de Alarcão, 260 - Pedra de Guaratiba

- Bloco Flor de Lis

Horário: 14h

Endereço: Largo São Francisco de Paula - Centro

- Bloco Olha Pá Mim

Horário: 14h

Endereço: Praça Castilhos França, 49 - Tijuca

- Bloco Rio2Amores

Horário: 16h

Endereço: R. Mário Agostinelli - Barra da Tijuca

- Bloco Seu Kuka e Eu do Grajaú

Horário: 16h

Endereço: R. Barão de Mesquita, 1032 - Tijuca

- Bloco Tatudobem

Horário: 15h

Endereço: R. Sananduva, 10 - Campo Grande

- Blocobuster

Horário: 8h

Endereço: Praça Alm. Júlio de Noronha, 86 - Leme

- Brazukerê Grupo Cultural

Horário: 15h

Endereço: Blvd. 28 de Setembro, 299 - Vila Isabel

- Cantinho do Urubu

Horário: 9h

Endereço: R. Manuel Marques, 140 - Madureira

- Carioca da Gema

Horário: 15h

Endereço: R. dos Arcos, 24 - Lapa

- Carnaeco

Horário: 14h

Endereço: Av. Lúcio Costa, 3300 - Barra da Tijuca

- Céu na Terra

Horário: 7h

Endereço: R. Alm. Alexandrino - Santa Teresa

- Chora 10

Horário: 16h

Endereço: R. São Miguel, 430 - Tijuca

- Cordão Alegria da Tijuca

Horário: 16h

Endereço: R. Afonso Pena, 10 - Tijuca

- Cordão da Bola Laranja

Horário: 9h

Endereço: R. Jerônimo Barbalho - Campo Grande

- Cordão da Bola Preta

Horário: 7h

Endereço: Terminal Menezes Cortes - Centro

- Cordão da Prata Preta

Horário: 16h

Endereço: Praça da Harmonia - Gamboa

- DNA Suburbano

Horário: 15h

Endereço: Estr. do Portela, 165 - Madureira

- Enredo do Meu Samba

Horário: 12h

Endereço: Tv. dos Tamoios, 45 - Flamengo

- Fogo na Cueca

Horário: 14h

Endereço: R. Anita Garibaldi, 60 - Copacabana

- G.R.B.C. Aconteceu

Horário: 16h

Endereço: Largo das Neves, 412 - Santa Teresa

- G.R.B.C. Quem Me Viu Mentiu

Horário: 13h

Endereço: Praia do Zumbi, 25 - Zumbi

- G.R.B.C. Tigre do Méier

Horário: 14h

Endereço: Travessa Miracema, 29 - Méier

- Grêmio Recreativo Cultural e Carnavalesco Dragões da Riachuelo

Horário: 14h

Endereço: R. do Senado, 311 - Centro

- Mulheres Brilhantes

Horário: 16h

Endereço: Blvd. 28 de Setembro, 238 - Vila Isabel

- Multibloco

Horário: 7h

Endereço: Av. Henrique Valadares, 75 - Centro

- Ordinários Elétricos

Horário: 13h

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 10 - Flamengo

- Roda Mas Não Sai

Horário: 10h

Endereço: Praça Pres. Aguirre Cerda, 17 - Centro

- Tigre do Coqueiro

Horário: 17h

Endereço: R. Barros de Alarcão, 283 - Pedra de Guaratiba

- Turma do Gato Futebol e Samba

Horário: 13h

Endereço: R. Djalma Dutra, 262 - Pilares

*Estagiária sob supervisão de Vinícius Lisboa