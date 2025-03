Piscinas 'instagramáveis': 10 hospedagens para curtir e tirar belas fotos

Hospedagem com "piscina instagramável" é uma vantagem em destinos como Búzios (RJ), João Pessoa (PB), Salvador (BA), Pipa (RN) e São Paulo (SP). De casas pé na areia a espaços privativos em meio à cidade, há lugares que combinam conforto e cenários ideais para fotos e férias.

Além da piscina, muitas dessas acomodações contam com vistas privilegiadas, decoração com móveis novinhos e comodidades que tornam a estadia ainda melhor. Seja para relaxar ou explorar a região, essas são boas escolhas para diferentes estilos de viagem.

O Guia de Compras UOL selecionou dez hospedagens no Airbnb com piscinas que valem a estadia e que ainda podem render bons conteúdos nas redes sociais. Confira:

São Paulo (SP)

Com calorão, piscina é uma ótima opção para refrescar Imagem: Divulgação Airbnb

Apartamento de 40 m² em São Paulo, composto por um quarto, sala, cozinha, banheiro e lavanderia. O imóvel está localizado em um prédio com piscina, playground, mercadinho, lavanderia compartilhada e portaria 24 horas. Fica a 600 metros do Shopping Frei Caneca e a 1 km do Hospital Sírio Libanês, em uma região central, próxima à avenida Paulista e rua Augusta, com fácil acesso a opções de restaurantes e entretenimento.

Reserve por R$ 180

Nota do Airbnb: 4,85

Palavra do hóspede: "Eu amei esse apartamento, foi uma ótima experiência! Quero voltar, se possível. Tudo perfeito conforme anunciado" (Rafael, janeiro de 2025).

Rio de Janeiro (RJ)

Piscina e praia: combinação perfeita no RJ Imagem: Divulgação Airbnb

Este flat está localizado no centro do Rio de Janeiro, perto do bairro da Lapa. Oferece comodidades como academia e lavanderia, lounge gourmet, lounge bar e piscina. Fica a dois minutos a pé do Teatro Riachuelo e a quatro minutos do metrô Cinelândia. Os Arcos da Lapa e a Escadaria Selarón estão a cerca de cinco minutos de caminhada. Também é possível chegar de metrô ou de bicicleta ao Aterro do Flamengo, na zona sul da cidade.

Reserve por R$ 340

Nota do Airbnb: 4,93

Palavra do hóspede: "Tive o prazer de me hospedar em um encantador Flat na Lapa, e a experiência foi simplesmente excepcional. A localização não poderia ser melhor". (José, janeiro de 2025).

Maraú (BA)

Maraú é lugar quase isolado na Bahia Imagem: Divulgação Airbnb

A casa oferece conforto em uma das praias mais procuradas da região. Com piscina privativa de uso exclusivo, área gourmet com vista para o lago e pôr do sol. A hospedagem conta ainda com um ambiente de trabalho reservado, TV e máquina de lavar à disposição. O estacionamento está incluído, garantindo praticidade para quem deseja se hospedar na Península de Maraú.

Reserve por R$ 650

Nota do Airbnb: 4,91

Palavra do hóspede: "Acomodação excelente, fiel à descrição e perfeitamente retratada nas fotos. Os quartos são aconchegantes e bem organizados, a sala conta com ar-condicionado eficiente, e o condomínio, além de silencioso e seguro, proporciona uma atmosfera relaxante, com um lago atrás das casas. Minha família e eu desfrutamos de uma estadia verdadeiramente acolhedora". (Dábila, fevereiro 2025).

Serra Grande (BA)

Airbnb tem vista privilegiada Imagem: Divulgação Airbnb

Localizada a três minutos da praia Pé de Serra, no sul da Bahia, esta hospedagem oferece privacidade e uma vista privilegiada. Ideal para casais que buscam celebrar ocasiões especiais, como lua de mel, pedidos de casamento ou comemorações de aniversário. A piscina é bem "instagramável" e a hospedagem fica dentro de um container.

Reserve por R$ 890

Nota do Airbnb: 4,96

Palavra do hóspede: "Poder comemorar a nossa lua de mel no Sky Container foi um sonho, ficamos completamente apaixonados. Inclusive, já temos data para voltar e, dessa vez, com nossos pets. A vista é de tirar o fôlego, o espaço é muito bem equipado e extremamente confortável, e os anfitriões são muito solícitos. Experiência excelente, não vejo a hora de voltarmos!". (Catharina, janeiro de 2025).

Salvador (BA)

Piscina de frente para o mar Imagem: Divulgação Airbnb

Apartamento em Ondina com ar-condicionado, duas camas, chuveiros quentes, TVs, Wi-Fi e piscina de borda infinita. Localizado perto do Cristo da Barra, da praia da Barra e de shoppings, combinando região central e proximidade com o mar.

Reserve por R$ 350

Nota do Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Nossa hospedagem foi maravilhosa e o ambiente correspondeu a tudo que consta no anúncio, inclusive, faria alguns acréscimos uma vez que o real é mais do que o anunciado". (Antônio, janeiro de 2025).

Pipa (RN)

Pipa fica a duas horas da capital Natal Imagem: Divulgação Airbnb

O condomínio conta com um jardim arborizado de 10.000 m² e está localizado no centro de Pipa, com fácil acesso às principais atrações. O espaço é amplo e confortável, ideal para quem busca descansar ou curtir com a família.

Reserve por R$ 260

Nota do Airbnb: 4,82

Palavra do hóspede: "Minha estadia foi incrível! Desde o primeiro contato o anfitrião foi extremamente proativo, fornecendo todas as informações importantes de forma clara e rápida. A localização é excelente, perto de tudo, facilitando muito o deslocamento". (Matheus, fevereiro de 2025).

Pipa (RN)

Hospedagem ideal para descansar no Nordeste Imagem: Divulgação Airbnb

Casa em área tranquila e arborizada em Pipa (RN), com dois quartos, sendo uma suíte, ambos com cama queen, ar-condicionado e cortinas blackout. A cozinha é equipada, e a sala conta com Smart TV de 43". A varanda tem mesa, rede e vista para o jardim e a piscina. O espaço inclui ainda churrasqueira, banheiro e ducha externa.

Reserve por R$ 599

Nota do Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Casa era melhor que as fotos. A privacidade, o silêncio e os sons dos animais foram sensacionais. Casa limpa, super equipada. Piscina é uma delícia. Os anfitriões foram atenciosos. Estávamos de carro alugado e isso facilitou muito a locomoção". (Fernanda, janeiro de 2025).

João Pessoa (PB)

João Pessoa tem mar quentinho e piscina instagramável Imagem: Divulgação Airbnb

O flat fica a 50 metros da praia na capital paraibana, oferece jacuzzi no quarto e ambiente equipado para conforto e praticidade. A hospedagem tem fácil acesso ao litoral e uma estadia funcional, segundo o anfitrião.

Reserve por R$ 250

Nota do Airbnb: 4,95

Palavra do hóspede: "Sem dúvidas um dos melhores espaços em que já estive, próximo a tudo: padaria, farmácia e churrascaria. Marco é um anfitrião incrível, sempre disponível para resolver qualquer dúvida. Seu apartamento é extremamente funcional com tudo necessário para o conforto dos hóspedes. Podem reservar sem nenhum receio" (Caio, janeiro de 2025).

Angra dos Reis (RJ)

Angra dos Reis fica a duas da capital fluminense Imagem: Divulgação Airbnb

Flat no complexo do hotel Mercure Resort, em Angra dos Reis, de frente para o mar e com piscina de borda infinita. O espaço inclui suíte com cama queen, Smart TV de 43", Wi-Fi, ar-condicionado, frigobar e sofá-cama de solteiro. Também há opção de locação de lancha para explorar as ilhas da região.

Reserve por R$ 300

Nota do Airbnb: 4,83

Palavra do hóspede: "Apartamento exatamente igual as fotos, limpo, cama confortável, roupas de cama e toalhas limpas e cheirosas, banheiro limpo. Thiago deu todas as instruções de forma clara, muito gentil e educado" (Mirian, janeiro de 2025).

Búzios (RJ)

Búzios é ideal para quem ama praia e piscina Imagem: Divulgação Airbnb

Estúdio com cozinha na Península de Pousada, em Búzios, com vista para o mar e a vegetação local. O espaço é amplo e inclui café da manhã.

Reserve por R$ 556

Nota do Airbnb: 4,89

Palavra do hóspede: "Excelente! Anfitrião muito simpático, funcionários sempre com sorriso no rosto e prontos para ajudar, o quarto estava impecável, cheiroso e já deixaram com ar ligado para entrarmos". (Victor, dezembro de 2025)

Ao reservar uma hospedagem pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.