Clientes da Microsoft relatam interrupção de serviços como Outlook

Milhares de clientes do Microsoft relataram neste sábado, 1º, problemas com serviços como o Outlook. Em uma série de postagens na plataforma social X, a empresa disse que estava investigando o problema, que afetou vários serviços do Microsoft 365.

"Identificamos uma causa potencial de impacto e revertemos o código suspeito para aliviar o impacto", disse a Microsoft nas postagens, que foram publicadas por uma página da empresa dedicada a abordar incidentes vinculados aos seus programas de software.

A empresa disse que seu rastreamento indicou que "a maioria dos serviços afetados está se recuperando após a mudança".

Dados do Downdetector, que rastreia interrupções, mostraram milhares de relatórios de usuários.

No início desta semana, a plataforma de comunicação Slack também sofreu uma interrupção que deixou milhares de usuários impossibilitados de usar o serviço.