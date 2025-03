Braço armado do Hamas publica novas imagens de reféns israelenses em Gaza

O braço armado de Hamas publicou neste sábado (1º) um vídeo que mostra o que parecem ser vários reféns israelenses em Gaza, quando se aproxima o final da primeira fase de um frágil cessar-fogo entre incertezas sobre o que vai acontecer depois.

O vídeo, publicado pelas Brigadas Ezzedine al Qassam, que a AFP não pôde verificar de imediato, mostra três pessoas cujos rostos são visíveis, dois dos quais parecem ser reféns já libertados em fevereiro, enquanto outro pede ao governo israelense para libertá-lo.

As imagens, que também mostram outras duas pessoas com os rostos desfocados, vinham acompanhadas da mensagem: "Apenas um acordo de cessar-fogo vai trazê-los de volta com vida".

O Estado de "Israel não vai se deixar intimidar pela propaganda do Hamas", afirmou, por sua vez, o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu após a difusão das imagens.

"A organização terrorista Hamas difundiu esta noite outro vídeo de propaganda cruel, no qual nossos reféns são obrigados a recitar um discurso de guerra psicológica", escreveu o gabinete de Netanyahu em comunicado.

"Vamos continuar atuando incansavelmente para trazer todos os nossos reféns de volta e alcançar todos os objetivos de guerra", acrescenta o texto.

