As novas regras da Coreia do Sul para baterias de lítio em aviões destacam o risco crescente para a aviação

Por Lisa Barrington

SEOUL (Reuters) - A Coreia do Sul reforçou as regras sobre o transporte de baterias de lítio em aviões a partir de sábado, destacando um risco crescente para os voos em todo o mundo devido às baterias usadas em telefones celulares e cigarros eletrônicos que podem apresentar mau funcionamento e produzir fumaça, fogo ou calor extremo.

No ano passado, três incidentes por quinzena de superaquecimento de baterias de lítio em aviões foram registrados globalmente pela Administração Federal de Aviação dos EUA, em comparação com pouco menos de um por semana em 2018.

Há muito tempo, a aviação reconhece que as baterias cada vez mais usadas são uma preocupação de segurança, e as regras são periodicamente reforçadas em resposta a acidentes.

A partir de sábado, os passageiros das companhias aéreas sul-coreanas devem manter os bancos de energia e os cigarros eletrônicos em suas mãos e não nos compartimentos superiores das cabines. Os dispositivos não devem ser carregados a bordo, e os limites de quantidade e força da bateria serão aplicados.

Os passageiros poderão levar até cinco baterias portáteis de 100 watts-hora, enquanto baterias com mais de 160 watts-hora não serão permitidas a bordo. As baterias também precisarão ser armazenadas em sacos plásticos transparentes, de acordo com o Ministério dos Transportes.

Os viajantes sul-coreanos que saem do Aeroporto Internacional de Incheon, o maior aeroporto do país, disseram à Reuters no sábado que estavam "aliviados" com as novas regras.

"Sinto-me seguro, pois temos novas diretrizes que podem nos proteger. Também fui aconselhado a levar (essas baterias) comigo quando estiver a bordo, o que me deixa aliviado por podermos descobrir imediatamente quando algo acontecer", disse Kim Jae-woung, de 37 anos.

As autoridades coreanas disseram que as medidas foram tomadas em resposta à ansiedade do público em relação a incêndios depois que um avião da Air Busan foi consumido pelas chamas em janeiro, enquanto aguardava a decolagem.

Os investigadores ainda não determinaram a causa do incêndio, mas uma declaração de investigação preliminar na quinta-feira disse que ele começou em um compartimento superior da cabine após o embarque.

Todos os 170 passageiros e seis tripulantes foram evacuados antes que a aeronave fosse destruída. O incêndio foi detectado cerca de 20 minutos após a partida do voo.

"Os procedimentos existentes de combate a incêndios da tripulação da cabine demonstraram ser eficazes para todos os incidentes (com baterias de lítio) que ocorreram durante o voo. Entretanto, se esse incidente ocorrer em solo, a opção mais segura é evacuar a aeronave", disse um porta-voz da Associação Internacional de Transporte Aéreo.

A tripulação da cabine é treinada para apagar as chamas com extintores, resfriar a bateria com líquido e isolar o dispositivo em bolsas ou caixas de contenção de incêndio.

CENTENAS EM CADA AVIÃO

As baterias de lítio metálico e de íon-lítio são tipos de baterias não recarregáveis e recarregáveis encontradas em dispositivos como laptops, telefones celulares, tablets, relógios, bancos de energia e cigarros eletrônicos.

Os passageiros em um voo completo podem estar carregando centenas delas.

Falhas de fabricação ou danos, como o esmagamento de um telefone no espaço entre os assentos do avião ou a exposição a temperaturas extremas, podem causar curto-circuito e superaquecimento rápido.

O resultado pode ser calor, fumaça e fogo, e eles podem até explodir em uma "expulsão de alta energia de gel extremamente quente e partes do dispositivo agindo como estilhaços", afirma a Flight Safety Foundation.

Em 2016, a agência de aviação da ONU, ICAO, proibiu os aviões de passageiros de transportar baterias de lítio como carga. Isso ocorreu após os acidentes fatais de um cargueiro da UPS em Dubai, em 2010, e de um avião de carga da Asiana Airlines na Coreia do Sul, em 2011, depois que incêndios intensos começaram nos porões que transportavam essas baterias.

Os padrões atuais da aviação dizem que os bancos de energia e os dispositivos eletrônicos pessoais devem viajar na cabine, não na bagagem despachada, para que qualquer mau funcionamento possa ser resolvido.

Um relatório de pesquisa de dezembro de 2024 da Agência de Segurança da Aviação da União Europeia (EASA) constatou que "baterias de lítio fora de conformidade viajam persistentemente na bagagem de porão" e que a triagem da bagagem de porão precisa ser aprimorada.

O setor está explorando novos métodos de detecção, incluindo o uso de cães farejadores.

(Reportagem de Lisa Barrington, Minwoo Park e Daewoong Kim; reportagem adicional de Heekyong Yang; edição de Ros Russell e Daren Butler)