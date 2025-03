Após passagem de ciclone Garance, ilha francesa da Reunião ficou "desfigurada" e recebe reforços

Após o fim do alerta vermelho, na manhã deste sábado (1º), a ilha francesa da Reunião, no Pacífico, começa a medir a extensão dos danos provocados pela passagem do ciclone Garance, na véspera, que causou a morte de ao menos quatro pessoas. O fenômeno climático foi rebaixado para uma tempestade tropical severa.

Árvores arrancadas, carros arrastados pelas enchentes, estradas interrompidas e energia cortada: em Saint-Gilles-les-Bains, uma cidade litorânea na costa oeste da ilha, rios transbordaram, submergindo parte do território. "Não temos luz desde então, as linhas de alta tensão foram danificadas pelas enchentes. Não sei quando serão consertadas", lamenta Louis Fontaine, um morador de 66 anos.

Assim que o rio transbordou, a lama invadiu o centro da cidade de Saint-Gilles. Desde as 6h de sábado, bem antes do alerta vermelho ser suspenso, funcionários do serviço municipal começaram a limpar as ruas.

O alerta vermelho, que ordenava o confinamento da população, foi levantado às 10h no horário local (3h em Brasília). O aeroporto de Roland-Garros, a leste de Saint-Denis (norte), reabrirá esta tarde, após a passagem deste ciclone "brutal e violento" segundo descreveram as autoridades.

Durante a passagem do ciclone Garance, na sexta-feira, a Météo-France registrou rajadas de vento de 214 km/h no aeroporto localizado no norte da ilha e de 230 km/h no pico Sainte-Rose, no extremo leste. Tempestades de chuva muito fortes também atingiram a ilha.

Nas redes sociais, vídeos mostram ruas completamente alagadas, às vezes com torrentes de água descendo pelas encostas, principalmente em Saint-Denis e Saint-André (leste de Reunião). Outros vídeos mostram carros sendo arrastados.

Na manhã de sábado, "103 bombeiros da defesa civil, acompanhados de cinco toneladas de equipamentos, chegarão à Reunião vindos de Mayotte", explicou o ministro francês do Interior, Bruno Retailleau. No domingo, "100 agentes de segurança civil (50 bombeiros e 50 soldados) deixarão a França continental" rumo à ilha da Reunião, prometeu.

Vítimas

As vítimas são uma mulher levada pelas águas em Saint-Denis e um homem que morreu em um incêndio elétrico, também na capital da Reunião. Além deles, uma mulher foi soterrada por um deslizamento de terra em Trois Bassins, cidade no oeste da ilha. Na manhã deste sábado, o governo anunciou a morte de uma quarta pessoa, "um homem preso debaixo de uma árvore" em Saint-Denis.

Até o momento, cerca de 953 pessoas estão desalojadas e 160.000 permaneciam sem luz, de acordo com o último balanço das autoridades. Mais de 310.000 moradores ainda estão sem água potável e 139.000 sem internet.

"Haverá muito trabalho de restauração: muitas estradas estão bloqueadas por galhos e árvores atravessadas, estradas estão inundadas, pontes foram destruídas", descreve o governo da ilha que tem 880.000 habitantes e ficou "desfigurada", de acordo com o prefeito.

O fenômeno climático Garance foi mais violento do que o ciclone Belal, que atingiu a Ilha da Reunião em 15 de janeiro de 2024, causando a morte de quatro pessoas e deixando prejuízos da ordem de 100 milhões de euros, segundo dados da France Assureurs.

(Com AFP)