Alinhamento dos planetas: quem viu, quem não viu? O próximo só no século 25

Um raro alinhamento de planetas pôde ser observado na noite desta sexta-feira, 28, principalmente entre as 19 horas e meia-noite. Há relatos de que o fenômeno foi visto em várias regiões do Brasil.

O espetáculo tornou sete planetas alinhados e em condições de serem vistos da Terra: Marte, Vênus, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Mercúrio. Ficaram mais visíveis a olho nu os planetas Vênus, Marte e Júpiter.

Internautas relataram terem visto os planetas em linha. "Esse bolões todos numa carreira, numa fila, como gansos, e de um lado só (do céu)", descreveu Valdemiro Klug, no Facebook. "Alguém viu? Estou até com dor no pescoço, horas olhando para o céu, confesso que não entendi o alinhamento, mas valeu o esforço, está um espetáculo, muito brilho, muitas estrelas, encantada!", escreveu Neiva Desiderato, moradora de Garça, interior de São Paulo.

Moradores de Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo, relataram terem usado aplicativos de astronomia, como SkySafari e Stellarium, para identificar a localização exata dos planetas. O Observatório Municipal de Campinas abriu excepcionalmente na noite desta sexta e disponibilizou estrutura e telescópios para o público observar o fenômeno.

Segundo os astrônomos, o processo de alinhamento começou em janeiro e atingiu seu ápice nesta sexta-feira, com a chegada do planeta Mercúrio à mesma linha dos demais. O fenômeno está relacionado com a velocidade com que os astros giram em torno do Sol. A Terra leva um ano (365 dias) para completar uma volta, enquanto Júpiter leva 12 vezes mais tempo.

De acordo com o Roberto Costa, professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG) da Universidade de São Paulo (USP), outros fenômenos de alinhamentos planetários acontecem, mas esta configuração é muito rara. Para isso, é preciso que todos os planetas, que possuem velocidades diferentes, consigam se posicionar em suas respectivas órbitas a ponto de estarem em uma mesma linha.

Para ele, tanta expectativa pelo fenômeno tem uma explicação. Um novo alinhamento como esse e com a mesma configuração só volta a acontecer daqui pelo menos quatro séculos, lá pelo fim do século 25.

Fenômenos semelhantes ainda poderão ser observados em 2025

Quem perdeu a oportunidade de ver o alinhamento de planetas, terá chance de ver fenômenos parecidos, embora menos intensos, ainda este ano. De acordo com o Observatório Nacional, de 12 a 20 de agosto, antes do sol nascer, será possível ver ao mesmo tempo, a olho nu, os planetas Mercúrio, Vênus, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno.

O destaque será no dia 12 de agosto, quando haverá uma conjunção entre os dois planetas mais brilhantes no céu: Vênus e Júpiter. O Observatório destaca que os dois planetas estarão muito próximos, aparentemente, no céu e classifica o evento futuro como "espetacular".