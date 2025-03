Alckmin surge como 'Dr. Geraldo' com dicas para carnaval: 'Não se esqueça de festejar'

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), compartilhou neste sábado, 1º, dicas de saúde, segurança e contra assédio para os foliões no carnaval, em uma sequência de publicações bem-humoradas nas redes sociais.

Entre as "dicas do Dr. Geraldo para o carnaval", a importância da hidratação e a de se evitar o assédio. "Essa é importante: não é não!", escreveu.

Os conselhos aparecem em publicações que repetem foto na qual ele aparece sentado em um sofá vestindo jaleco branco. Geraldo Alckmin é médico.

As dicas do vice-presidente:

- Se beber, já sabe: não dirija!

- Proteja você e respeite o outro!

- Hidrate-se e beba muita água!

- Essa é importante: não é não!

- E não se esqueça de festejar!

As redes sociais de Alckmin têm tiradas humorísticas e memes para assuntos do governo e do cotidiano desde o início do mandato. Ao anunciar uma redução de gastos na Vice-Presidência, janeiro de 2024, disse que "Edward Mãos de Tesoura" esteve por lá.

Em outra ocasião, após ser cobrado publicamente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para "ser mais ágil" e "conversar mais" com o Congresso, o perfil de Alckmin na internet publicou montagem do rosto dele no personagem de desenho animado Papa-Léguas. "Pé na tábua!", escreveu em abril do ano passado.