A Petrobras reduziu os preços do combustível de aviação em quase 6% em março

SÃO PAULO (Reuters) - A empresa estatal brasileira de petróleo Petrobras reduziu os preços do combustível de aviação para os distribuidores em uma média de 5,9% a partir de 1º de março, anunciou em um comunicado no sábado.

O corte de preços corresponde a uma redução aproximada de R$ 0,25 (US$ 0,0425) por litro, de acordo com o comunicado.

A Petrobras faz ajustes mensais em seus preços de combustível de aviação com base em fatores que incluem os preços do petróleo e as taxas de câmbio. Em fevereiro, ela aumentou os preços do combustível de aviação em 8%.

(US$ 1 = 5,8852 reais)

(Reportagem de Isabel Teles)