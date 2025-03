'Não fiz nada de mal', diz Zelensky após briga com Trump

Do UOL, em São Paulo

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse, em entrevista após a discussão com o presidente dos EUA, Donald Trump, que não havia motivo para se desculpar pelo atrito.

O que aconteceu

"Eu respeito o presidente", ressaltou, em entrevista à Fox News. "Eu respeito o povo americano, e eu acho que nós temos que ser muito abertos e muito honestos. Não acho que fizemos algo ruim", completou.

Zelensky rebateu a afirmação de Trump de que ele não quer a paz. "Nós não estamos contra o acordo, mas queremos as garantias de segurança e quais são os próximos passos", justificou.

Os dois se reuniram em Washington para a assinatura de um acordo para exploração de recursos minerais ucranianos. Essa negociação serviria como um início das tratativas para o fim da guerra contra a Rússia.

O ucraniano afirmou que a briga não é boa para os dois países. "Eu acho que esse tipo de coisa não é boa para os dois lados, de forma alguma. [...] Os americanos são nossos amigos, e Putin, Rússia, são inimigos. Só queremos reconhecer a realidade", disse.

Durante a entrevista, Zelensky também agradeceu mais de uma vez aos EUA pelo apoio durante a guerra. Essa foi uma das críticas feitas pelo presidente dos EUA durante a briga. "Sou agradecido aos americanos pelo suporte, ao presidente Trump, congressistas, e eu sou sempre agradecido pelo povo americano que nos ajudou nesses anos", afirmou.

Entenda a briga

Zelensky e Trump tiveram uma discussão acalorada, com direito a gritos e acusações durante um encontro no Salão Oval hoje. Ambos se reuniram em Washington para a assinatura de um acordo para exploração de recursos minerais ucranianos. O encontro, bem como a briga, foi transmitido ao vivo no canal oficial da Casa Branca.

Os dois levantaram a voz durante um confronto na reunião. Discussão começou quando Zelensky pediu repetidamente a Trump que fosse cauteloso em relação à Rússia e questionou a diplomacia feita pelos Estados Unidos. O presidente dos EUA afirmou que o presidente ucraniano foi "desrespeitoso" na Casa Branca.

O presidente dos EUA afirmou que Zelensky tem que "ser grato". O ucraniano insiste que os EUA precisam dar um respaldo de segurança a qualquer força de paz europeia enviada após um acordo de cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia. "Isso é crucial, é sobre isso que queremos falar, isso é muito importante", disse Zelensky na Casa Branca.

"Você está jogando com a Terceira Guerra Mundial", afirmou Trump a Zelensky. O presidente norte-americano também voltou a sugerir que a Ucrânia é a culpada pela invasão russa, ao afirmar que o ucraniano "se permitiu ficar em uma posição muito ruim".

Por fim, Trump fez um ultimato a Zelensky: "Faça um acordo ou estamos fora". A reunião terminou sem selar o acordo.