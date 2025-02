Zelensky chega a Washington para discutir com Trump acordo de minerais e negociações de paz

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, desembarca em Washington nesta sexta-feira (28) para uma reunião crucial com o presidente americano, Donald Trump, na Casa Branca. O encontro ocorre em um momento decisivo para as negociações de paz entre Ucrânia e Rússia, além da assinatura de um acordo bilateral de exploração de minerais entre Washington e Kiev, que permitirá a exploração conjunta de recursos naturais no território ucraniano.

Luciana Rosa, correspondente da RFI em Nova York

Trump, que recentemente chamou Zelensky de "ditador" em uma postagem na rede social Truth Social, adotou um tom mais conciliador ao elogiar a resistência ucraniana e destacar a importância da cooperação econômica entre os dois países. "Acho que vai ser ótimo para a Ucrânia. Vamos estar no local, e vamos cavar, cavar e cavar", afirmou o presidente americano, referindo-se ao acordo de minerais, que ele classificou como "histórico".

Segundo Trump, o acordo permitirá que os contribuintes americanos sejam "efetivamente reembolsados" pelos bilhões de dólares de ajuda militar à Ucrânia contra a invasão russa. No entanto, especialistas alertam que a extração de minerais raros pode levar mais de uma década para gerar retorno financeiro substancial.

Acordo de paz e segurança europeia

Além do acordo econômico, a principal pauta da visita será um possível tratado de paz com a Rússia, defendido por Trump como uma solução para encerrar o conflito. Na quinta-feira (27), em coletiva de imprensa ao lado do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, Trump expressou confiança em um "acordo bem-sucedido e duradouro" e reiterou sua intenção de "parar a matança" tanto de soldados ucranianos quanto russos.

Contudo, a postura de Trump levanta preocupações entre aliados europeus, que temem que um acordo mediado sob sua liderança possa comprometer a soberania ucraniana. O premiê britânico, Keir Starmer, ressaltou a importância de uma paz que "não recompense o agressor" nem incentive regimes como o do Irã. Starmer também afirmou que o Reino Unido está disposto a aumentar seu apoio militar à Ucrânia, caso um acordo seja firmado, e confirmou o compromisso de elevar os gastos com defesa, o maior desde a Guerra Fria.

Starmer também entregou uma carta do rei Charles III, convidando Trump e a primeira-dama, Melania, para uma inédita segunda visita de Estado ao Reino Unido. Trump aceitou o convite, e os governos dos dois países irão definir a data do evento.

Pressão europeia: Macron tenta garantir apoio à Ucrânia

A visita de Zelensky ocorre poucos dias após a visita do presidente francês, Emmanuel Macron, a Washington, onde liderou uma campanha para evitar concessões à Rússia em troca de um acordo rápido. Macron tem defendido que qualquer tratado de paz deve respeitar a integridade territorial da Ucrânia e não favorecer o Kremlin.

Macron reiterou a importância da presença europeia na segurança ucraniana e sinalizou que a França está disposta a enviar mais tropas para reforçar a defesa do país, se necessário. "A Ucrânia não pode ser moeda de troca em uma negociação apressada. A Europa tem um papel fundamental na garantia da segurança e reconstrução do país", afirmou o presidente francês.

Starmer também destacou o esforço conjunto entre a França e o Reino Unido para pressionar Trump a manter o compromisso com a segurança da Ucrânia. Starmer destacou que o Reino Unido e seus aliados europeus têm a responsabilidade de garantir que a Ucrânia não seja abandonada em um momento tão crítico.