Wall Street fecha em alta após discussão entre Zelenskiy e Trump

Por Sukriti Gupta e Noel Randewich

(Reuters) - Wall Street fechou em alta nesta sexta-feira, depois de uma sessão volátil, com a Dell Technologies em queda e outras ações de tecnologia subindo, depois que uma reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, terminou em desastre.

Zelenskiy e Trump trocaram golpes verbais na Casa Branca diante da imprensa mundial. Isso criou novas incertezas sobre a guerra da Ucrânia com a Rússia para investidores já preocupados com a inflação persistente dos EUA e uma economia morna.

O S&P 500 caiu imediatamente após a discussão, antes de se recuperar e terminar o dia em alta.

Zelenskiy deixou a Casa Branca sem assinar um acordo entre a Ucrânia e os EUA sobre o desenvolvimento conjunto de recursos naturais.

"As notícias, se você assistiu ao vivo, foram bastante preocupantes. A coisa esquentou, e Zelenskiy é considerado um aliado dos EUA", disse Adam Sarhan, chefe-executivo da 50 Park Investments. "É por isso que o mercado sofreu uma liquidação, mas depois prevaleceu a cabeça fria. Zelenskiy vai fazer um acordo ou não vai".

A Dell caiu 4,7% depois que a fabricante de computadores previu um declínio em sua margem bruta ajustada para o ano fiscal de 2026.

A Nvidia e a Tesla subiram quase 4% cada, impulsionando o S&P 500.

O Dow Jones subiu 1,39%, para 43.840,91 pontos. O S&P 500 avançou 1,59%, para 5.954,50 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq ganhou 1,63%, para 18.847,28 pontos.

Todos os 11 setores do S&P 500 subiram, liderados pelo de financeiro, com alta de 2,1%, seguido por um ganho de 1,8% no de consumo discricionário.

Na semana, o S&P 500 caiu cerca de 1%, o Nasdaq perdeu 3,5% e o Dow Jones subiu quase 1%.

O Nasdaq perdeu cerca de 4% durante todo o mês de fevereiro, sua maior baixa mensal desde abril de 2024. O S&P 500 caiu 1,45% no mês e o Dow Jones recuou 1,6%.