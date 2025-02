Wall St avança apesar de dados ruins sobre gastos do consumidor nos EUA

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam nesta sexta-feira, com os investidores em busca de risco apesar de dados que mostraram que os gastos dos consumidores norte-americanos caíram em janeiro, exacerbando as preocupações de que a maior economia do mundo pode estar estagnada.

Um relatório do Departamento de Comércio mostrou que a inflação de janeiro subiu em linha com as expectativas. Entretanto, os gastos dos consumidores, que representam mais de dois terços da economia dos Estados Unidos, caíram 0,2% após um aumento revisado para cima de 0,8% em dezembro.

"A maior parte disso eu atribuiria a um esfriamento da economia, o que representa um dilema para o Federal Reserve, no sentido de que você ainda tem inflação e uma economia que está se movendo para baixo", Peter Cardillo, economista-chefe de mercado da Spartan Capital Securities.

O relatório desta sexta-feira é importante para os investidores que tentam avaliar a próxima ação do banco central dos EUA, depois que os membros reiteraram uma postura de espera em relação aos juros.

O temor é que as políticas do novo governo de Donald Trump, especialmente as tarifas comerciais, possam levar a um aumento da inflação nos EUA.

Operadores preveem que o Fed reduzirá os custos dos empréstimos duas vezes até dezembro, de acordo com dados compilados pela LSEG.

O Dow Jones subia 0,50%, a 43.455,79 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,44%, a 5.887,22 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,40%, a 18.618,02 pontos.

Os setores que se saem melhor em tempos de incertezas econômicas, como o de bens de consumo básicos e o de serviços públicos, subiam cerca de 1% cada. Por outro lado, as ações de tecnologia tinham ganhos limitados.

Vários relatórios recentes sugerindo uma economia estagnada e preocupações de que empresas de tecnologia como Nvidia e Microsoft possam estar gastando demais em infraestrutura de inteligência artificial colocaram os principais índices de Wall Street no caminho de quedas mensais.

A Nvidia recuava 1,9% após uma queda de 8,5% na sessão anterior, depois que a previsão de margem bruta trimestral mais fraca do que o esperado da gigante dos chips ofuscou uma perspectiva de receita otimista.

(Reportagem de Johann M Cherian e Sukriti Gupta em Bengaluru)