"Você deveria ser grato aos EUA", diz Trump a Zelensky em encontro tenso na Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, nesta sexta-feira (28) na Casa Branca. A conversa em clima tenso tratou das possibilidades de um acordo sobre minerais estratégicos ucranianos e de um cessar-fogo na guerra contra a Rússia. Trump disse que Zelensky deveria ser grato e reconhecer os esforços americanos até aqui. O republicano ainda exigiu que a Ucrânia aceitasse um acordo "ou nós os abandonaremos", ameaçou.

"Atenção, você está brincando com a vida de milhões de pessoas. Você arrisca a Terceira Guerra Mundial (...) e o que você está fazendo é muito desrespeitoso com este país", disse Donald Trump muito irritado, julgando que seria "difícil" negociar com o seu colega ucraniano. "Ou você assina esse acordo, ou iremos lhes abandonar e sem os Estados Unidos vocês não terão chance", completou. "O seu país está em sérios problemas", alertou Trump, antes de citar a ajuda militar enviada pelos Estados Unidos.

O vice-presidente norte-americano, J.D Vance, também se manifestou, acusando Zelensky de "desrespeitar" os americanos e de não fazer o seu papel na diplomacia.

Volodymyr Zelensky questionou abertamente a política de reaproximação iniciada por Donald Trump com Vladimir Putin, considerando impossível chegar a um acordo com um "assassino". O ucraniano recomendou ao presidente dos EUA para ser cauteloso sobre as intenções do homem forte do Kremlin, provocando a ira de Donald Trump. "A raiva que ele tem por Putin pode prejudicar um acordo", disse Trump sobre as falas de Zelensky. "Eu estou alinhado ao mundo", continuou o americano. "Posso ser duro também, mas não é assim que chegaremos a um acordo", reiterou.

Zelensky lamentou que "de 2014 a 2022 ninguém tentou parar Putin", acusando o russo de ter violado o cessar-fogo assinado anteriormente com a Ucrânia. "Eles assassinaram o nosso povo. Onde está a diplomacia?", perguntou.

Apesar de repetidos alertas de Londres e de Paris sobre a fragilidade de uma trégua que não seja acompanhada por um sólido sistema de controle e segurança garantido pelos Estados Unidos, o presidente americano reiterou que tem confiança no presidente russo. "Os russos me respeitam", disse Donald Trump, ao mesmo tempo em que criticou toda a abordagem feita por seu antecessor, Joe Biden, em relação à guerra na Ucrânia. Na quinta-feira, Trump já havia dito que estava convencido de que Vladimir Putin "manteria a sua palavra" no caso de um cessar-fogo.

Mudança de rumo

De acordo com analistas europeus, o confronto verbal em tom ríspido deixa claro uma mudança de rumo na maneira como os Estados Unidos encaram o conflito. Washington não quer mais defender sistematicamente a democracia e o lado ocidental, sem receber nada em troca. Além disso, a maneira como os dois chefes de Estado se mostraram alterados diante das câmeras é uma cena rara de se ver na diplomacia mundial.

Volodymyr Zelensky salientou que o acordo sobre os minerais, sozinho, não oferece nenhuma garantia explícita de segurança por parte de Washington e que ele "não era suficiente" aos seus olhos. Zelensky ainda afirmou que não assinaria um acordo que significasse o endividamento de seu país

Para Donald Trump, a presença de investidores americanos na economia ucraniana é em si uma forma de garantia, ideia reiterada pelo republicano na quinta-feira (27), durante uma reunião com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, em Washington.

Antes da visível desavença diante da imprensa, os dois líderes haviam conversado brevemente na chegada de Zelensky, quando posaram para fotografias, antes de Trump levar o convidado ao Salão Oval, onde aconteceu a reunião. Inicialmente, Trump saudou um "acordo muito justo" sobre recursos de mineração e disse que o cessar-fogo com a Rússia estava "muito próximo", sem citar garantias de segurança para a Ucrânia quando a guerra terminar.

Horas antes, a Ucrânia alegou que tropas russas haviam lançado um ataque à região da fronteira de Sumy a partir da região vizinha de Kursk, na Rússia, da qual uma pequena parte é ocupada por Kiev.

Rompendo com a política de seu antecessor, o democrata Joe Biden, de apoio total a Kiev, o presidente republicano busca se aproximar de Vladimir Putin. Após negociações bilaterais em Istambul, a Rússia anunciou a nomeação de um novo embaixador nos Estados Unidos: Alexander Darchyev.

Na quinta-feira, Donald Trump também havia minimizado comentários feitos por ele na semana passada sobre o presidente ucraniano, a quem chamou de "ditador". "Eu disse isso?", perguntou o presidente americano, fingindo surpresa. "Não acredito que eu disse isso", acrescentou, afirmando que tinha "muito respeito" por seu colega ucraniano.

Estima-se que a Ucrânia tenha cerca de 5% dos recursos minerais do mundo, mas aqueles que Donald Trump cobiça são, em sua maioria, inexplorados, difíceis de extrair ou estão sob controle russo, porque estão localizados em territórios ocupados.

Ucrânia e Europa acompanham com preocupação a reaproximação entre Donald Trump e Vladimir Putin, que conversaram longamente no dia 12 de fevereiro e iniciaram negociações para pôr fim à guerra.

Donald Trump se recusa a responsabilizar Moscou pelo conflito. Além disso, os Estados Unidos fecharam completamente a porta para uma potencial adesão da Ucrânia à Otan, desejada por Volodymyr Zelensky.

