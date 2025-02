Ventoforte: futuro do teatro é incerto com 'brigas' de governos e artistas

A destruição pela Prefeitura de São Paulo da Casa Ventoforte: Centro de Arte e Cultura Integrada, que abrigava um teatro e uma escola de capoeira, causou uma disputa entre governos sobre a regularidade da demolição e também expôs uma crise antiga entre os artistas do teatro e o responsável pelo imóvel.

O que aconteceu

A gestão Nunes (MDB), que administra o Parque do Povo, onde o espaço estava localizado, protagoniza uma divergência pública com o Condephaat, órgão de tombamento da gestão Tarcísio (Republicanos). O município defende que a demolição seguiu a lei, enquanto o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico diz que dependeria de aval do órgão.

Anteontem, o Condephaat informou ao UOL que a prefeitura havia enviado um pedido de regularização da demolição. Segundo o órgão, o teatro e a escola não eram tombados, mas a liberação era necessária porque o Parque do Povo é tombado pelo Governo de São Paulo desde 1995. O conselho ainda não analisou o pedido, mas pode impor sanções administrativas em uma eventual rejeição.

A prefeitura diz que o imóvel estava abandonado e que não havia indícios de uso cultural ou teatral. O município, porém, não informou se pretende construir um espaço dedicado à cultura no local ou o que deve ser feito no parque.

Escombros do teatro Vento Forte Imagem: Camila Brandalise/UOL

O Ministério da Cultura também se envolveu na discussão. Representantes da pasta, acompanhados do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), adversário de Nunes nas eleições de 2024, visitaram o Parque do Povo na última segunda-feira (24).

"Teatro não se derruba", disse a presidente da Funarte, Maria Marighella, durante a visita ao local. "Estamos aqui para empreender um processo de reestruturação e levantamento desse equipamento. [...] A ideia de transferência do teatro e da escola de capoeira para algum lugar também não pode ser uma ideia aceitável para quem sabe que cultura é cultivo, é território, é semente de um lugar", afirmou. A Funarte é um órgão ligado ao Ministério da Cultura para fomentar a produção artística no país.

Procurado pelo UOL, o ministério não informou quais ações poderia adotar, levando em consideração que o parque é administrado pelo município. Porém, um texto divulgado pela pasta diz que a prefeitura teria como opção usar recursos federais da Lei Nacional Aldir Blanc, enviados à cidade, para reconstruir o complexo cultural.

A Prefeitura de São Paulo afirmou à reportagem que não foi comunicada da intenção do Ministério da Cultura. No entanto, sem se referir diretamente ao Parque do Povo, disse que está à disposição para dialogar sobre projetos culturais e esportivos.

'Fomos colocados para fora'

Além da disputa na esfera pública, ocorre um embate entre o grupo de artistas do teatro e o responsável pelo imóvel. O dramaturgo e ator Eduardo Bartolomeu, 41, diz que a tensão entre eles piorou em 2019, quando Ilo Krugli, fundador do teatro, morreu.

Ele afirma que Claudeir Gonçalves, 52, assumiu de vez o comando do Ventoforte. "Da morte do Ilo para cá, o grupo, que já vinha sofrendo com o processo de degradação do espaço, é praticamente colocado para fora", disse Eduardo ao UOL.

Eduardo Bartolomeu Imagem: Arquivo pessoal

Os artistas articularam uma audiência com o Ministério da Cultura e a visita técnica da pasta ao Parque do Povo. "A proposta do teatro estava sendo desvirtuada, a gente sabia que não ia dar em bom lugar. O que a gente não sabia é que isso [o abandono do espaço] se alinharia a um crime cometido pelo poder público", opinou o ator.

A ideia do grupo é formar uma associação para administrar um eventual novo espaço reconstruído. Segundo Eduardo, eles não rejeitam a possibilidade do imóvel pertencer à prefeitura, mas querem que seja gerido pelos artistas.

O UOL tentou contato com Claudeir Gonçalves desde a semana passada, mas sem sucesso. O espaço segue aberto para manifestação.