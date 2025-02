Veja como consultar resultados finais do concurso nacional unificado

Os candidatos do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) conhecerão a partir das 10h desta sexta-feira (28) os resultados finais do certame.

Nesta quinta-feira (27), o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e a Fundação Cesgranrio informaram que, ao todo, serão divulgadas 194 listas com os resultados finais do concurso.

Notícias relacionadas:

Serão publicadas listas finais de classificação para vagas imediatas e para lista de espera dos blocos temáticos 1 a 8. Também será divulgado o resultado final da convocação para os cursos de formação de nove cargos, conforme previsto no edital.

Posteriormente, os resultados do Enem dos Concursos serão publicados no Diário Oficial da União (DOU). De acordo com o MGI, a expectativa é de que o banco de aprovados em lista de espera deverá contar com mais de 16 mil candidatos.

Resultados individuais

Os participantes poderão consultar as notas finais individuais na área do candidato no site do certame com a conta da plataforma Gov.br.

O MGI esclarece que cada candidato só aparecerá como aprovado em um dos cargos. Porém, este mesmo candidato poderá aparecer em listas de espera para outros cargos de maior preferência.

As listas estarão ordenadas pela classificação dos candidatos por cargo, com candidatos sub judice em listas separadas. Não serão publicados os nomes e número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) dos candidatos nestas listas.

Os participantes saberão a própria situação para cargo: se aprovado em vagas imediatas; aprovado em lista de espera/cadastro reserva; convocado para curso de formação ou eliminado (conforme regras dos editais).

Cursos de formação

As 21 listas com os convocados para matrícula em cursos de formação serão disponibilizadas na área do candidato, incluindo aqueles com situação sub judice - ou seja, pendente de decisão judicial.

Nove cargos requerem curso de formação: especialista em políticas públicas e gestão governamental (EPPGG); analista de comércio exterior (ACE); analista em tecnologia da informação (ATI); analista técnico de políticas sociais (ATPS); analista de infraestrutura (AIE); especialista em regulação de serviços públicos (Aneel); especialista em regulação de serviços públicos (Antaq); auditor-fiscal do trabalho (AFT); e especialista em regulação de saúde suplementar (ANS).

Nesta sexta-feira, a Cesgranrio também enviará mensagens por e-mail e whatsapp aos candidatos convocados para os cursos de formação dos blocos 1 a 7.

Concurso Unificado

A primeira edição do CPNU teve 2,1 milhões de candidatos inscritos, dos quais 970 mil compareceram de fato aos dois dias de exame para disputar 6.640 vagas em 21 órgãos da administração pública federal.

As provas foram aplicadas em 228 cidades e, pela primeira vez, um processo seletivo permitiu que os candidatos concorressem a vagas de diferentes órgãos com uma única inscrição.

O MGI prevê uma segunda edição do CPNU. O edital deverá ser publicado até o fim de março.