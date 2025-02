Uefa multa Real Madrid por 'comportamento discriminatório' de torcedores

A Uefa puniu nesta sexta-feira (28) o Real Madrid com uma multa de 30 mil euros (cerca de R$ 182.445 pela cotação atual) e o fechamento parcial de seu estádio, com adiamento do cumprimento, pelo "comportamento discriminatório" de seus torcedores no jogo de volta do playoff da Liga dos Campeões contra o Manchester City.

Nem as imagens televisivas nem os jornalistas presentes haviam falado dos incidentes ocorridos durante a vitória do Real Madrid por 3 a 1, no dia 19 de fevereiro, com um hat-trick do astro francês Kylian Mbappé. Esse resultado deu ao time espanhol a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões e eliminou a equipe inglesa.

Em sua decisão desta sexta-feira, o organismo europeu do futebol cita, sem dar mais detalhes, uma violação por parte dos torcedores do Real Madrid do artigo 14 de seu regulamento disciplinar, que sanciona "o racismo, outros comportamentos discriminatórios e a propaganda".

Além da multa, o time da capital espanhola corre o risco de um fechamento parcial do seu estádio Santiago Bernabéu durante dois anos, que deverá cumprir em caso de reincidência. Esse fechamento afetaria "pelo menos 500 assentos adjacentes".

Várias dezenas de seleções ou clubes estão atualmente afetados por essa mesma sanção de fechamento parcial com adiamento do cumprimento, entre eles os também espanhóis Barcelona e Atlético de Madrid, devido a fatos semelhantes.

