UE planeja ações para elevar demanda por veículos elétricos e exigir baterias locais

Por Philip Blenkinsop

BRUXELAS (Reuters) - A Comissão Europeia apresentará na próxima semana medidas destinadas a impulsionar a demanda por veículos elétricos (VEs) na União Europeia, prevendo requisitos de conteúdo local para a produção de baterias de automóveis, de acordo com um esboço das propostas.

O executivo da UE publicará seu plano de ação automotivo em 5 de março, para ajudar a garantir que produtores de automóveis do grupo possam eletrificar as frotas e competir com rivais chineses e norte-americanos mais avançados.

O esboço, visto pela Reuters nesta sexta-feira, fará propostas aos 27 Estados-membros da UE sobre ações que eles podem tomar para acelerar a adoção de veículos elétricos em frotas de carros de empresas, que representam cerca de 60% do mercado de carros novos do bloco.

A UE também trabalhará com os países para avaliar a melhor forma de incentivar a compra de veículos elétricos e as opções de financiamento para eles. Uma das propostas é a de que veículos pesados com emissão zero sejam isentos de taxas rodoviárias.

As vendas de novos VEs caíram 5,9% em 2024, de acordo com a Acea, a associação de fabricantes de automóveis da UE, que diz que a infraestrutura de carregamento limitada foi parcialmente culpada pelo desempenho. O fim abrupto dos subsídios da Alemanha e a escassez de VEs baratos até agora também contribuíram.

O esboço reconhece que a indústria automotiva europeia corre o risco de perder participação de mercado em tecnologia de veículos elétricos e enfrenta custos significativamente mais altos em relação aos concorrentes em componentes de veículos elétricos, principalmente baterias, que representam 30-40% do valor de um carro típico.

O documento diz que haverá cada vez mais requisitos de conteúdo europeu para células de bateria e componentes vendidos em veículos elétricos na União Europeia.

O executivo da UE também analisará o suporte para empresas que produzem baterias na UE. Isso pode estar disponível para companhias estrangeiras, desde que estejam em parceria com empresas da UE para permitir o compartilhamento de expertise e tecnologia.

A Comissão planeja propor condições para investimentos estrangeiros de entrada no setor automotivo. Ela também analisará o suporte financeiro para instalações de reciclagem de baterias.

As montadoras da UE, afetadas pelo fechamento de fábricas e agora se preparando para enfrentar tarifas dos EUA, pediram à Comissão que concedesse alívio nas multas que, segundo elas, poderiam chegar a 15 bilhões de euros (US$15,6 bilhões) se suas frotas não cumprirem os limites de emissão de CO2 em 2025.

O esboço deixou em aberto o que a Comissão poderia oferecer em termos de alívio financeiro.

Julia Poliscanova, diretora sênior de veículos e mobilidade elétrica do grupo de campanha e pesquisa T&E, disse que esse era "o elefante na sala" e que as metas eram a principal medida para ajudar a Europa a alcançar a China, levando produtores a eletrificar seus veículos.

"Em vez de criar incerteza, o plano deve se ater às medidas promissoras de eletrificação de frotas corporativas e localização da fabricação de baterias", disse ela.

